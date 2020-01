Flor Destéfanis, funcionarios y concejales se aumentaron un 20 % y luego anunciaron el congelamiento: los municipales tendrán un 6 % de aumento

En Santa Rosa se desató un escándalo que salpica a la novel administración municipal. Es que con Flor Destéfanis a la cabeza, funcionarios y concejales se aumentaron un 20 % del sueldo y luego de esta acción, anunciaron con bombos y platillos el “congelamiento” por 180 días, adhiriendo al dispuesto por el gobierno provincial. La justicia social o solidaridad en el municipio de Santa Rosa, ya empezó para con los que más ganan en su gestión.

La medida, que nació de un decreto firmado por la propia intendenta y que quedó ad referéndum del Concejo Deliberante de Santa Rosa, presidido por Débora Quiroga, alcanzó luz verde esta semana luego de que ocho ediles aprobase la iniciativa.

Si, en eso estuvieron de acuerdo además de la propia presidente del HCD, otros siete concejales: Gonzalo Amaya, Cristian Jalitt, Carlos Pistone, Leticia Guzmán, Elizabeth Pereiira (Frente Santarrosino de TODOS), Javier Bassin y Rosa “Toti” Abraham (Cambia Mendoza). Por su parte, Fabricio Martínez y Nicolás Abraham (Cambia Mendoza) estuvieron ausentes.

«Hemos decidido arrancar el año unidos, más allá de las diferencias que tenemos entre los bloques, hay cosas muchas más importantes que nos unen y que tienen que ver con la situación económica de nuestros vecinos» manifestó Flor, en ese momento, respaldada por los ocho ediles. La intendenta no hizo ninguna referencia al aumento que beneficiaba a sus funcionarios y concejales, aunque ya la maniobra se había consumado.

Días antes, la intendente había declarado que la situación económica en Santa Rosa era difícil, pero parece que no lo fue tanto, toda vez que ella misma, sus funcionarios (habría cerca de 70) y concejales se aumentaron un 20% antes de anunciar el congelamiento por 6 meses, en lo que a ojos vista, hoy parece una puesta en escena.

La masa salarial que se consumirá entre intendente, funcionarios y ediles (casi 100 beneficiados) será de un millón doscientos mil pesos mensuales, unos 16 millones de pesos anuales, si se considera el SAC y otros ítems.

Para el municipio, el 6% de aumento significará un millón y medio de pesos mensuales, aproximadamente 20 millones al año y para los empleados un aumento de bolsillo de acuerdo a las categorías, que irá entre los 600 a 1000 pesos, si te toma en cuenta que hay unos 1500 y los sueldos son muy bajos y varían entre 9 mil a 20 mil pesos en su gran mayoría.

En definitiva, un funcionario intermedio de Destéfanis que iba a cobrar 50 mil pesos, con el nuevo aumento percibirá 10 mil, y así hacia arriba con directores y Secretarios.

«Me pareció una tomada de pelo»

El concejal Matías Abraham (Cambia Mendoza) quien no estuvo presente en la Sesión del día viernes pasado, confirmó la situación y dijo que «me pareció una tomada de pelo la declaración de la emergencia económico-financiera por parte de la intendenta. Ahora se sabe que había plata para todos estos aumentos» y se lamentó que » a los empleados municipales no se les pagó el bono de 7 mil pesos para Reyes porque decían que no había plata».

El concejal Matías Abraham (Gentileza HCD Santa Rosa)

Abraham dijo que «si yo hubiera estado en el Concejo hubiera votado en contra, aunque mi voto no alcanzaba para modificar nada».

En la misma sesión del HCD, primero todo ese sector jerárquico se aprobó los sueldos a partir de diciembre y luego –a modo de compensación- también decidió otorgar un 6% de aumento al personal municipal.

Para decirlo de otro modo: la intendenta con el nuevo aumento cobrará 20 mil pesos más (unos 125 mil pesos) mientras que un empleado municipal que cobra 10 mil pesos, el aumento será el equivalente a casi 2 kg de asado, esto es unos 600 pesos.