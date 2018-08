FMI al rescate: Macri anunció que recibirá un adelanto de fondos para atravesar el 2019

El presidente dio un breve mensaje, que se transmitió por los canales oficiales. Admitió que la actual situación “genera angustia y preocupación” en la sociedad, pero aseguró que está “tomando todas las decisiones necesarias para cuidar” a los argentinos.

En un breve mensaje que se transmitió desde la Quinta de Olivos, el presidente Mauricio Macri anunció que el Gobierno acordó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) un adelanto de “todos los fondos necesarios para garantizar el cumplimiento del programa financiero del año próximo”.

Transmitido a sólo media hora antes de que abran los mercados, el anuncio presidencial (que duró menos de dos minutos) generó una fuerte expectativa por cómo repercutiría la medida en el comportamiento del dólar, que finalmente abrió al alza, tendencia que mantuvo las últimas semanas.

“Garantizar el financiamiento para 2019 nos va a permitir retomar la confianza y el sendero del crecimiento lo más rápido posible”, dijo el Presidente al admitir que la situación económica “genera angustia y preocupación” en la sociedad, al tiempo que aseguró que está “tomando todas las decisiones necesarias para cuidar” a los argentinos.

Vale recordar que, en la “Carta de intención, el Memorándum de Políticas Económicas y Financieras y el Memorándum de Entendimiento Técnico entre Argentina y el FMI”, se acordó un crédito de u$s 50.000 millones en modalidad stand by, de los cuales un primer tramo, de u$s 15.000 millones, se desembolsó en junio. En tanto, estaba prevista la posibilidad de contar con adelantos de u$s 3.000 millones en cada trimestre posterior (hasta junio de 2021).

En este marco, el lunes el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, había adelantado que solicitaría al organismo internacional que conduce Christine Lagarde que concrete un segundo desembolso, opción que fue tomando cada vez más fuerza en las horas, hasta que finalmente se concretó el mensaje de Macri a los mercados.

“Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para salir adelante. Estoy convencido, más que nunca, de que juntos vamos a lograr superar nuestras dificultades, cambiando de verdad, de raíz y entendiendo que no hay atajos mágicos. Sabemos de lo que somos capaces cuando nos proponemos hacer algo importante juntos”, concluyó el mensaje presidencial.

