Francisco Puebla, Oscar Domínguez y los sonidos del mundo

Los guitarristas sanmartinianos se unieron para editar un singular disco compacto

Desde hace un par de décadas a la fecha los músicos argentinos han ido derribando barreras y mitos. Por citar algunos ejemplos podemos mencionar a rockeros haciendo tango, baladistas interpretando folklore, tangueros incursionando en otros géneros, etcétera, y lo que es mejor, uniones de músicos impensadas en el siglo pasado.

Los objetivos: celebrar la música, más allá de los egos y los estilos.

Y en nuestra “particular” Zona Este, el entrecomillado es a propósito y sugiere distintas lecturas, nos acaba de regalar su versión propia, una vernácula muestra de talentos para nuestro regocijo. Hablo de Francisco José Puebla y Oscar Domínguez.

Por estos días, y como perla de fin de año, han editado Música del Mundo por manos cuyanas, un exquisito trabajo instrumental donde han unido estilos, orígenes, vertientes y una marcada sensibilidad artística y sonora, extraídas de sus compañeras de vida, la guitarra. El resultado: un disco de colección.

Confluencia de dos históricos

Si repasamos brevemente el palmarés de cada uno nos encontraremos con dos caminos distintos y un mismo destino, la calidad y el bueno gusto.

Puebla lleva en su sangre el estudio y el perfeccionamiento como lema. Sobrino de los maestros Pedro y Domingo Báez, de quienes aprendió todo lo referido a la teoría musical, más un ímpetu autodidacta para estudiar a los grandes maestros de la guitarra, Abel Fleury y Roberto Grela por solo nombrar un par, le dieron un conocimiento y perfeccionamiento que pudo transmitir a sus innumerables alumnos y en algunas grabaciones como director de Las Guitarras Mendocinas. El tango y la música clásica formaron parte de la banda sonora de su vida.

Domínguez, por su parte, ostenta en sus venas la herencia familiar, esa que no se estudia sino que se transfiere de generación en generación a fuerza de tocar y tocar, de escuchar y escuchar. La influencia de su abuelo Saturnino y de su padre Oscar fue la base, la pirámide subió con la intuición y el talento natural que no se compra en ningún lado, viene desde la raíz misma. El folklore en general, pero lo cuyano en particular, son parte fundamental de su ADN musical.

Así, cada uno a su modo, se destacaron notoriamente en la región y la provincia. Hasta que los astros y las cuerdas se alinearon y decidieron hacer un disco juntos.

Sonidos universales

En un descanso de una grabación que hacían para el cantor Héctor Brizuela, Puebla le comenta a Domínguez de su sueño incumplido de grabar música clásica versionada para guitarra. Del “a mí me gustaría” al “yo te ayudo” fue cuestión de un segundo.

Así comenzó a plasmarse en un disco un repertorio exquisito de obras universales versionadas para guitarras con un sonido prolijo, dulce y cálido, donde la simbiosis lograda por los estilos distintos le suma jerarquía y muy buen gusto.

Despojados de esa irritante insistencia con que muchos proponen velocidad y fuegos de artificios en detrimento de lo antes expuesto, Francisco y Oscar se dedicaron a tocar el instrumento. Conclusión: Calidad mata velocidad.

Los 10 temas de la placa lucen individualmente y en un todo. Los arreglos aportados por ambos, se puede decir, enriquecen aún más las obras.

Música del Mundo por manos cuyanas es un disco que quedará en la historia musical de la región y la provincia. Será un material de consulta para futuras generaciones de guitarristas por repertorio y excelente ejecución. Tal vez, y el tiempo lo dirá, estemos en presencia de una obra cumbre para esta parte de nuestra provincia.

Francisco José Puebla y Oscar Domínguez celebraron la música a su manera.

Se dieron el gusto!

Aplausos de pie, por favor!

Por Roberto Mercado

romercado1962@yahoo.com.ar