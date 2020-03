Frente al coronavirus, responsabilidad ciudadana

Varios países europeos se encuentran con su sistema sanitario totalmente desbordado debido al avance del COVID- 19, popularmente conocido como coronavirus.

España e Italia, por citar algunos casos, subestimaron el problema, y dictaron medidas tardías para prevenir la propagación del contagio. ¿Cuál fue el resultado? Miles de personas resultaron infectadas y centenares fallecieron.

En los países mencionados se registraron muchos casos en un período muy corto de tiempo, por lo que el sistema de salud quedó saturado y no pudieron brindar respuesta a tan alta demanda. La enfermedad, si bien hasta el momento muestra una tasa de mortalidad baja, es muy contagiosa, que es lo que la hace tan problemática.

En Argentina, por otra parte, se contó con la ventaja de haber observado la experiencia europea y el Estado tomó medidas drásticas rápidamente, tales como el cierre de fronteras, la suspensión de clases, y la difusión de las acciones preventivas frente al virus.

Cabe resaltar que ha sido notable el trabajo en conjunto entre Municipios, Provincia y Nación, independientemente del color político, para frenar el avance del coronavirus. Ahora lo imperioso es que nosotros, ciudadanos, cumplamos con las medidas dictadas desde el Poder Ejecutivo.

“El virus circula porque hay circulación de personas” repitió una y otra vez el presidente Alberto Fernández. Entonces es simple: en la medida de lo posible, no debemos circular. Cumplamos con nuestra responsabilidad ciudadana, y no salgamos de casa a menos de que sea absolutamente necesario. Las medidas tomadas indican aislamiento, no son vacaciones.

Por otra parte, también podemos colaborar acabando con la desinformación y no replicando cadenas de WhatsApp de origen dudoso y que lo único que hacen es sembrar el miedo. Ante una eventual duda consultemos a las fuentes oficiales: la Organización Mundial de la Salud (OMS), Ministerio de Salud de la Nación, o el de la Provincia.

Es imprescindible que seamos responsables, y cumplamos con total seriedad con las medidas dispuestas por el gobierno. No caigamos en el error que cometieron otros países al minimizar y subestimar el problema.

Jorge A. Barrionuevo (Director Tiempo del Este. Licenciado en Psicología)