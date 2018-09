Fuerte crítica del PRO a Jorge Giménez. Afirmó que”está viviendo su ocaso” como intendente.

El presidente del PRO de ese departamento del Este se refirió al jefe comunal. Defendió la política de viviendas desarrollada por el Gobierno Nacional. Su crítica, se suma a la que virtió días pasados el radicalismo de San Martín.

El presidente del PRO de San Martín y gerente de Anses en el departamento, Luis Belleville salió al cruce del intendente de ese departamento Jorge Giménez. “El intendente nos trata de ignorantes y estúpidos a los vecinos de San Martín, cuando piensa en vender una obra como que es de autoría de él cuando es de público conocimiento que no lo es.

Estamos hablando del barrio Tapita Spano de Palmira, que ha sido financiado en un 80% por el Gobierno Nacional y en un 20% por la Provincia, estos fondos han sido ejecutados por el IPV”, señaló el funcionario.

El joven rescató el papel de la gestión de Cambiemos, ya esta obra se pudo llevar adelante por la convicción del Gobierno en hacer obras de infraestructura que le queden a los vecinos de la comuna.

Para Belleville, Giménez se pone créditos en algo que no tiene nada que ver. “Este intendente durante años se ha dedicado a hacer elefantes blancos que a los ciudadanos de San Martín, no le sirven para nada. Como es el caso del Museo del Vino o como es el Centro de Convenciones, que la mayoría de los vecinos no conocen. Allí ha gastado millones de pesos. Es un Gobierno que nunca se ha ocupado de las reformas estructurales que necesita el Municipio”, precisó.

El referente del PRO enfatizó que este Gobierno comunal nunca se ha ocupado de las reformas estructurales que necesita el departamento. “Nunca se ha dedicado a gestionar las cloacas, a hacer asfalto de calidad. Solo hacen obras de maquillaje como es lo que ocurre en el barrio Córdoba, es un asfalto que sale con la primer lluvia”, dijo.

Belleville expresó que Giménez está viviendo su “ocaso”, tirando manotazos de ahogado tratando de estúpidos a los vecinos de San Martín. “El gobierno del intendente está viviendo su final, yo recorro el departamento y escucho el enojo de los vecinos, no son estúpidos y están muy enojados, esto deja en evidencia la mala gestión que ha tenido en todos estos años. Administrando muchos recursos y no dejando obras de infraestructura, a los habitantes no le sirven”, precisó.