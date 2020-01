Ganadores de los Critics’ Choice Awards

Mirá el resumen de los ganadores y ganadoras según cada una de las categorías.

CINE

MEJOR PELÍCULA

Once Upon a Time… in Hollywood

MEJOR ACTOR

Joaquin Phoenix, Joker

MEJOR ACTRIZ

Renée Zellweger, Judy

MEJOR ACTOR SECUNDARIO

Brad Pitt, Once Upon a Time in Hollywood

MEJOR ACTRIZ SECUNDARIA

Laura Dern, Marriage Story

MEJOR ACTRIZ/ACTOR JOVEN

Roman Griffin Davis, Jojo Rabbit

MEJOR REPARTO

The Irishman

MEJOR DIRECTOR

Bong Joon Ho, Parasite (EMPATE)

Sam Mendes, 1917 (EMPATE)

MEJOR GUIÓN ORIGINAL

Once Upon a Time in Hollywood — Quentin Tarantino

MEJOR GUIÓN ADAPTADO

Little Women — Greta Gerwig

MEJOR CINEMATOGRAFÍA

1917 — Roger Deaki

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

Once Upon a Time in Hollywood — Barbara Ling, Nancy Haigh

MEJOR EDICIÓN

Uncut Gems — Ronald Bronstein, Benny Safdie1917 — Lee Smith

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

Dolemite Is My Name — Ruth E. Carter

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

Bombshell

MEJORES EFECTOS VISUALES

Avengers: Endgame

MEJOR PELÍCULA ANIMADA

Toy Story 4

MEJOR PELÍCULA DE ACCIÓN

Avengers: Endgame

MEJOR COMEDIA

Dolemite Is My Name

MEJOR PELÍCULA DE HORROR O CIENCIA FICCIÓN

Us

MEJOR PELÍCULA EN IDIOMA EXTRANJERO

Parasite

MEJOR CANCIÓN

“Glasgow (No Place Like Home)” — Wild Rose (EMPATE)

“(I’m Gonna) Love Me Again” — Rocketman (EMPATE)

MEJOR MÚSICA ORIGINAL

Hildur Guðnadóttir — Joker

TELEVISIÓN

MEJOR SERIE DE DRAMA

Succession

MEJOR ACTOR EN UNA SERIE DE DRAMA

Jeremy Strong, Succession

MEJOR ACTRIZ EN UNA SERIE DE DRAMA

Regina King, Watchmen

MEJOR ACTOR DE REPARTO EN UNA SERIE DE DRAMA

Billy Crudup, The Morning Show

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO EN UNA SERIE DE DRAMA

Jean Smart, Watchmen

MEJOR SERIE DE COMEDIA

Fleabag

MEJOR ACTOR EN UNA SERIE DE COMEDIA

Bill Hader, Barry

MEJOR ACTRIZ EN UNA SERIE DE COMEDIA

Phoebe Waller-Bridge, Fleabag

MEJOR ACTOR DE REPARTO EN UNA SERIE DE COMEDIA

Andrew Scott, Fleabag

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO EN UNA SERIE DE COMEDIA

Alex Borstein, The Marvelous Mrs. Maisel

MEJOR MINISERIE

When They See Us

MEJOR PELÍCULA PARA TELEVISIÓN

El Camino: A Breaking Bad Movie

MEJOR ACTOR EN UNA MINISERIE O PELÍCULA PARA TELEVISIÓN

Jharrel Jerome, When They See Us

MEJOR ACTRIZ EN UNA MINISERIE O PELÍCULA PARA TELEVISIÓN

Michelle Williams, Fosse/Verdo

MEJOR ACTOR DE REPARTO EN UNA MINISERIE O PELÍCULA PARA TELEVISIÓN

Stellan Skarsgård, Chernobyl

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO EN UNA MINISERIE O PELÍCULA PARA TELEVISIÓN

Toni Collette, Unbelievable

MEJOR SERIE ANIMADA

BoJack Horseman

MEJOR TALK SHOW

Late Night with Seth Meyers

MEJOR ESPECIAL DE COMEDIA

Live in Front of a Studio Audience: Norman Lear’s All in the Family and The Jeffersons