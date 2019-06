Giménez se opone a la construcción de la Doble Vía y Ronco lo tildó de «bruto»

Ambos intendentes, en medio de la campaña electoral, se enfrentaron por la doble vía a la ruta 7. Para el peronista no es una obra prioritaria, mientras que para el radical es un proyecto fundamental: “Gimenez es un bruto”.

Las últimas declaraciones del intendente de San Martín, Jorge Gimenez, despertaron la furia del su vecino, el intendente de Rivadavia, Miguel Ronco, luego de que el peronista aseguró que “la obra de la doble vía que conecta a Rivadavia con la ruta 7 no es prioritaria y su financiamiento es un capricho”.

Gimenez, que está en contra de un nuevo endeudamiento por 130 millones de dólares que el gobernador Alfredo Cornejo busca que le autorice la Provincia, ha dicho que “un gobernador que está a 60 días de dejar el gobierno (sic) no puede venir a pedir semejante endeudamiento en dólares, para realizar cuatro obras que bien pueden hacerse con fondos provinciales. Será un trabajo más lento probablemente pero mucho más seguro, ya que en este país sobre el dólar no hay certezas y nadie sabe a cuánto va a estar a fin de año”-

En ese contexto, Gimenez lanzó que “la obra de la doble vía para Rivadavia no es una prioridad para ese departamento porque no está aislado. Se llega fácilmente por calle Robert y también está la ruta 60 que lleva directo a Mendoza. Yo digo esto porque es lo que pienso, no se puede financiar esa obra que no es prioritaria con un crédito en dólares. Si Ronco se quiere enojar conmigo es problema de él, lo que yo veo es que pertenece a un gobierno provincial que se está yendo y que pretende dejarle a Mendoza una nueva deuda”.

La Doble Vía, ya comenzó con la expropiación de terrenos en su Primera Etapa.

La doble vía proyectada tiene una extensión de algo más de 12 kilómetros y nace con una rotonda que se abrirá en calle Falucho, unos cien metros al oeste de Paso de los Andes y desde allí viaja hacia el norte por Junín y hasta conectar con el puente del carril Buen Orden, en San Martín y a la ruta 7.

Miguel Ronco no demoró en salir a contestarle a Gimenez, a quien trató de “bruto” y de “estúpido”. El intendente de Rivadavia sostuvo que “no me gusta salir a polemizar con nadie pero cuando se meten con los intereses de mi pueblo ya me empiezo entonces a calentar». Además, le pidió que explique de donde sacó el asfalto para el autódromo «Ángel Pena», ubicado en San Martín, y si esa era una obra prioritaria.

“Es muy estúpido –soltó Ronco-. Él dice que no es prioritaria porque tiene una ruta nacional que le pasa por el medio del departamento y rutas provinciales por todos lados, pero para un pueblo como nosotros que tenemos que salir a la ruta cruzando un montón de pueblitos, hacer un camino directo es una prioridad y una necesidad”.

Ronco subrayó la importancia de los caminos para el desarrollo de los pueblos: “Eso es algo que cualquiera lo sabe y lo entiende. Este tipo es muy bruto si pretende restarle importancia a una doble vía que es para Rivadavia el proyecto vial más importante de las últimas décadas y que, además, va a dar muchas fuentes de trabajo durante su construcción. Y eso sin tener en cuenta el desarrollo que implica un camino directo a la ruta, para salir de Rivadavia pero también para entrar porque nosotros tenemos un festival de jerarquía nacional, una feria regional y muchos otros atractivos que merecen un camino de ingreso mejor” .

(Ulises Borderil)