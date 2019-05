Giménez: “Tengo ganas de ser útil a San Martín”

El intendente de San Martín habló sobre la elección departamental, se refirió a su relación con el gobierno provincial y brindó su opinión sobre la situación actual de los productores vitivinícolas.

El jefe comunal de San Martín, Jorge Giménez dialogó en exclusiva con Tiempo del Este durante el almuerzo organizado por Fecovita. Se refirió a las elecciones PASO del último domingo 28 de abril, y aseguró: “De Frente a Frente hubo una diferencia importante, más de veinte puntos, pero es una elección interna. El intendente se elige en septiembre. Estoy agradecido de los vecinos que concurrieron masivamente a votar. Es la primera vez que en San Martín se desdobla, y era todo un desafío”.

“Sabíamos que Etem iba a hacer una buena elección, no fue para mí una sorpresa. Contento de que haya participado y surjan espacios nuevos”, manifestó Giménez.

Respecto a la elección provincial, Giménez marcó posición: “Acompañaremos a Alejandro Bermejo dentro del espacio Elegí, a nivel nacional no está claro todavía dónde. Y llegaremos a septiembre de la mejor manera con la tranquilidad de hacerlo como siempre lo hemos hecho, no vamos a inventar a esta altura cosas que no somos”

En relación a la elección municipal de septiembre, aseguró que llega: “Con la mejor de las esperanzas, con ganas de ser útil al Departamento. Ya con muchos años en la política en distintos lugares, entiendo yo que tiene que ser así”.

Por otra parte, al ser consultado sobre la vitivinicultura, aseguró: “Las economías regionales no están pasando un buen momento. Cierto es que la cosecha ha sido buena pero la situación económica lo complica todo. Ojalá que esto vaya mejorando, que se encuentre el camino porque parece que fuera un castigo trabajar, producir, invertir en todo lo que significa nuestra actividad para que después eso se eche por tierra por la situación, que no manejamos desde las cuestiones locales ni los productores específicamente”.

Para finalizar, se refirió a su relación con el gobierno provincial: “No tengo espacio en mi vida para rencores. Tengo esperanzas, tengo sueños, tengo dolores. Entiendo que la gente no está bien, y quien tiene la obligación de trabajar para que esté mejor somos los dirigentes de la política. Ojalá que la dirigencia haga todos los esfuerzos para mejorar la vida de las personas”.

Por último, aseguró: “Es una cuestión electoralista la invitación de Cornejo a ampliar el espacio Cambiemos”.