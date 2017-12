Grave incendio en la escuela José Hernández, de El Central, produjo la pérdida de aulas y biblioteca

Ocurrió en la madrugada de Navidad. No están claros los motivos del incendio y se perdieron dos aulas, un depósito y la biblioteca de esa escuela de San Martín. No hubo heridos. Ya se trabaja en un proyecto para recuperar los espacios siniestrados.

Un grave incendio cuyas causas y origen aún no están claras para las autoridades, afectó a gran parte de las instalaciones de una escuela rural de El Central, ubicada a unos 40 kilómetros al norte de la ciudad de San Martín.

El fuego se originó durante la madrugada de la Navidad y pese a que trabajaron en el lugar dos dotaciones de bomberos, la escuela 1-298 José Hernández se vio gravemente afectada por las llamas, que alcanzaron a dos aulas, un depósito y también a la biblioteca del establecimiento. Desde la Dirección General de Escuelas aseguraron que desde este martes trabajan en un plan de recuperación de las instalaciones y subrayaron que no hubo heridos durante el siniestro.

El fuego se originó durante la madrugada de este lunes 25 y las llamas fueron advertidas cerca de las 8 por un vecino, que enseguida llamó al 911 y pese a que trabajaron dos dotaciones de bomberos, el incendio se llevó dos aulas, un depósito y también la biblioteca: “Hubo derrumbe de techos y también se vieron afectados los muros por lo que los arreglos de la escuela José Hernández van a ser importantes”, explicó Hugo Martín, delegado de la Dirección General de Escuelas para la zona este de Mendoza.

Por ahora no está claro el origen del incendio, que será materia de los peritos que trabajan en el lugar; sí está claro en cambio que el fuego afectó casi un cuarto de las instalaciones y que además de los techos derrumbados y de las paredes con riesgo de colapsar, la escuela José Hernández perdió mobiliario, libros, un freezer y también cuadernos y material de archivo de la administración del establecimiento.

Los padres de esa comunidad escolar a la que asisten más de 300 alumnos de la zona de El Central, se mostraron preocupados apenas conocida la noticia, por la suerte que pueda correr la escuela y por ello, el futuro escolar de sus hijos: “Vivo a 500 metros de la escuela y mis hijos van allí. Todavía no está claro cuánto van a demorar los arreglos y si van a estar listos para el inicio de las clases”, comentó Norma Correa, vecina de la zona.

Desde la Dirección General de Escuelas explicaron que la gente de Infraestructura ya visitaron el establecimiento y que se está elaborando un plan de trabajo para recuperar las aulas y los espacios destruidos: “Tenemos un plan A que es llegar al inicio del ciclo lectivo con la escuela recuperada y en condiciones, por eso es que los técnicos ya están recorriendo el lugar para terminar de evaluar los daños y ver qué trabajos hay que hacer”, explicó Hugo Martín.

De todos modos y frente a la gravedad de los hechos, no está descartado que los trabajos por hacer lleven más tiempo y que el inicio de las clases llegue cuando la obra no esté terminada: “Es por eso que también estamos trabajando en un plan B, que es pensar en cómo reemplazamos los espacios que hoy no tenemos, especialmente las dos aulas afectadas. Pero en cualquier caso, los arreglos no deberían ir más allá de abril. Para ese mes debe estar toda la escuela reparada”.

Ulises Borderil

Foto de portada: Archivo Tiempo del Este

Fotos interiores: Gentileza Los Andes