Gustavo Cortez, actor por fortuna

La vida y obra de este inquieto trabajador del teatro contada en un entretenido monólogo.

“Toda esa magia escondida, la de los altos telones, no es nada más que un anhelo de dos: La gente, el actor, las ganas de verde ahí…”, canta desde un viejo long play, el enorme Juan Carlos Balgietto, frase de la canción Actuar para vivir, de otro rosarino, Fito Páez. Ese anhelo de ser uno de esos dos fue lo que motivó a Gustavo Cortez para acercarse al teatro, luego de ver frustrado su sueño de futbolista, y no abandonarlo jamás.

Nacido en San Martín y residente en el hoy distrito de Ingeniero Giagnoni, el actor nos hace un repaso de su vida artística y reflexiona sobre los nuevos tiempos que nos toca vivir, pandemia de por medio.

Sin maquillaje y sin impostar la voz sube a la escena imaginaria del recuerdo y nos cuenta su historia en un monólogo de su autoría.

“Lo mío fue bastante fortuito. Mi gran deseo era jugar al fútbol, el que debí dejar porque me dio fiebre reumática y me tuve que poner a trabajar. Lo estaba haciendo en una inmobiliaria de Rioja y Catamarca, donde a media cuadra quedaba el Teatro Cajamarca y ahí conocí a Víctor Arrojo. Yo era el presidente del centro de estudiantes de una escuela y había ganado las elecciones prometiendo que iba a llevar talleres artísticos. Resulta que todos los talleres funcionaban de maravilla menos el de teatro. Entonces en una reunión del centro obligué a que el Secretario de Prensa, el de Cultura y yo íbamos a ir al taller hasta que metiéramos gente, quedé prendado y aquí estoy…”, comenzó rememorando.

“Víctor me invitó a trabajar con él al Teatro Cajamarca. Empecé como los actores de antes, haciendo remplazos. También trabajé en el Teatro Viceversa, entre otros, hasta que me incliné por el teatro infantil donde trabajé con el elenco Buen Provecho….”, continuó.

Sueños de la vendimia

“A partir de ahí todo el sentimiento de vendimia que uno tenía de chico lo pude ir manifestando, también, en cada uno de los departamentos en los que trabajé y en las 28 vendimias centrales que hice, con un protagónico y dos co-protagónicos…”.

Y ante la pregunta de doña Rosa: ¿Y usted, de qué vive?, el actor contestó:

“Yo vivo de la actividad teatral, no de la remuneración de las funciones. Como estudié el Profesorado de Teatro y la Licenciatura de Teatro, ambas carreras las tengo inconclusas, me permitió tomar horas en las escuelas, ya que al no haber muchos profesores, nos otorgaron un bono especial y pudimos trabajar.

También trabajé en la Universidad Tecnológica, fui Director de Cultura de Tupungato, pero siempre manteniendo un elenco independiente que creo que es lo que me ha fortalecido a mí desde lo ideológico, para seguir trabajando y generando propuestas con o sin el apoyo gubernamental, sino siendo uno el sustento de su propio proyecto…”

El teatro en Mendoza y en la Zona Este

“Mendoza es una provincia muy teatrera, hay muchos grupos de teatro muy buenos, pasando por la comedia, la tragedia, el naturalismo, el hiperrealismo, el teatro infantil. Antes solo vendían entradas los referentes, ahora, al haber mucha gente haciendo teatro, muchos alumnos que van a la facultad y gracias a proyectos como el teatro en la escuela se fueron generando espectadores. Entonces, hoy en día que llegue una función de teatro a una escuela, para la escuela es una válvula pedagógica y para el actor es un medio de subsistencia.

En la Zona Este yo todavía no termino de verla de afuera, porque va a hacer un año y medio que estoy por acá nuevamente, pero realmente me ha sorprendido la cantidad de gente que está comprometida con el quehacer teatral. Tal vez porque yo no tenga mucha información, pero no veo una buena cantidad de producciones que se estén haciendo o que estén en cartelera, pero recorriendo las vendimias departamentales vi muchos actores en acción, vi muchos sobre el proyecto de una actividad teatral, más allá de que en Santa Rosa haya un terciario de teatro…”, reflexionó.

Los sueños y la nueva realidad

“La pandemia ha hecho que yo tenga que involucrarme más con la tecnología, cosa a lo que era totalmente reacio, y me ha hecho descubrir o potenciar nuevas capacidades que, o estaban dormidas o yo me las negaba, pero sin dudas que esto ha marcado el poder de adaptación y de transformación.

Entonces, en algunos casos en particular, hemos adaptado o creado producciones específicamente para el medio digital y creo que si lo sabemos aprovechar, una vez que pase esto, va a ser como tener una sala más de teatro que no lo habíamos explorado.

Siempre uno tiene esos sueños utópicos que a veces son difíciles de concretar. Tal vez el año pasado yo tenía el anhelo de tener una sala propia hoy en día los parámetros cambiaron, y mi sueño y mi anhelo es que nosotros sepamos adaptarnos a los medios y a la realidad que estamos viviendo porque de eso depende nuestra subsistencia como actores, como hacedores de la cultura o como propagadores de alguna técnica teatral…”, concluyó.

El monólogo de Gustavo Cortez termina con música. Nuevamente aparece Baglietto para decir: “Se escuchó el último aplauso, se fueron todas las luces. Quedaron solo los fantasmas de ayer sin nombre, sin tez. Mañana, quizás, esté el mio…”.

Que así sea.

Por Roberto Mercado

romercado1962@yahoo.com.ar