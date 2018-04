Gustavo Pinto se despidió de la intendencia de La Paz y lo reemplazará Diego Guzmán. Estuvo presente el gobernador Alfredo Cornejo

Diego Guzmán (38) resultó electo presidente del Concejo Deliberante y reemplazará a partir del 1º de Mayo a Gustavo Pinto, quien asumió como senador provincial, en la intendencia de la Paz, en una ceremonia realizada en la explanada municipal y a la que concurrió el gobernador Alfredo Cornejo.

Gustavo Pinto deja el cargo de intendente de La Paz, en el que asumió el 28 de abril de 2006, en reemplazo de su hermano Sergio, quien en ese momento renunció para asumir como ministro del entonces gobernador, Julio Cobos. Doce años después, le sucederá Guzmán.

Gustavo Pinto: “Si hemos hecho poco o mucho eso lo dirá la historia”

En un extenso discurso de una hora de duración, Gustavo Pinto recordó a sus colaboradores, a sus amigos, a su familia, a la familia municipal y avizoró que la nueva gestión que encabezará Guzmán “no será ni mejor ni peor sino que será distinta”.

Con su voz entrecortada por la emoción y realizando evidentes esfuerzos por no quebrarse, Pinto agradeció también a todos los funcionarios que arribaron al departamento y “a todos y cada uno de los vecinos”.

En referencia a su gestión, que fue reflejada en un video institucional, comentó que “esto es fruto de tener las cuentas en orden y una administración ordenada, para administrar los fondos de todos y cada uno de los ciudadanos y vecinos del departamento de La Paz”.

“He hecho y hemos hecho con este gran equipo de gente, que nos acompaña hoy, hemos hecho todo lo posible, si es poco o mucho, eso lo dirá la historia y los vecinos, que valorarán si la gestión ha sido positiva o negativa”, remarcó el ahora ex intendente.

En cuanto a su pensamiento respecto a las placas que se suelen colocar en las obras por algunos funcionarios políticos, remarcó: “Me encargué de sacar una placa personalmente, porque no deseo que ninguna placa incluya mi nombre en la gestión de gobierno. Porque una gestión de gestión de gobierno, compuesta de hombres y mujeres, no da derecho a creerse el dueño de la obra realizada. Tampoco permití en cualquier acto que nadie llevase un cartel o se resaltase mi figura particular por sobre la importancia de una gestión”.

“Hay que saber dejar de ser y no querer ser siempre”, eso es lo que me han escuchado decir mis amigos. Dejamos La Paz en obra, en marcha no importa quien la inaugure o quien la inicie, sino lo importante es que lo disfruten los paceños”, puntualizó.

El Taca no se olvidó de mencionar a su hermano Sergio, quien lo acercó a colaborar en la dirección de Deportes, a su paso docente en la escuela Ruben Darío de Desagüadero y la emoción que le brota cuando viejos alumnos lo identifican como “maestro”, lo que le recuerda su padre, Osvaldo Pinto, a quien le decían en la calle, también, “maestro”.

Agradeció a su familia, a su madre, sus hermanos, mencionó a su esposa e hijos y le brindó un reconocimiento al diputado justicialista Beto Roza, con quien se estrechó en un abrazo.

Diego Guzmán: “Podrán cambiar las caras, pero no la fuerza y el empuje”

Por su parte, Diego Guzmán, presidente del Concejo Deliberante quien se hará cargo de la intendencia, recordó a “los viejos dirigentes y a los nuevos, que se esmeran por dar lo mejor, tal cual lo hizo Rodrigo Gómez, quien hoy no se encuentra físicamente con nosotros”.

Memoró sus comienzos en política, las asambleas partidarias, y “el recorrido que iniciamos por allá por 2003”. “Tengo muchas ganas de seguir trabajando, con esmereo y responsabilidad. Le agradezco al Taca por la confianza, a todos los amigos de la escuela primaria, secundaria, universidad, a todos ellos….que me han enseñado que las ideas están en discusión pero que los seres humanos comparten otras cosas.

Y siguió: “Vamos a seguir trabajando con intensidad, con las instituciones de La Paz, como se ha venido haciendo, y voy a ser responsable en la toma de decisiones. Le vamos a dar continuidad, se la vamos a dar a partir del 1º de mayo, porque podrán cambiar las caras, pero no el empuje y la fuerza de este equipo que arrancó en 1995”.

La vida me ha puesto desafíos grandes, que son los que me han enseñado a tener fuerzas y a nunca bajar los brazos”, finalizó Diego Guzmán.

Afredo Cornejo: “Los líderes no siempre son simpáticos”

Finalmente, el gobernador Alfredo Cornejo destacó las cualidades de Pinto y remarcó su trabajo y eficacia como intendente: “Gustavo tiene que estar tranquilo porque se va con el acompañamiento de su pueblo, demostrado en elecciones libres y democráticas, y también en situaciones concretas de la vida cotidiana, como es visitar a un vecino y tomar mates, o compartir un asado. Esos son los recuerdos que se llevan en el corazón. Va a quedar como un gran líder, un gran alentador del progreso, un gran pastor”.

Agregó que “los líderes no siempre son simpáticos. Hay quienes desconfían de los líderes simpáticos, y como yo, preferimos a los que dicen y hacen lo que dicen”.

En este sentido, Cornejo sostuvo que “para que los pueblos progresen, debemos erradicar a los que no hablan con la verdad. La verdad es que los pueblos salen adelante con un gran esfuerzo de coordinación y liderazgo pero también con el sacrificio de cada uno. Y como en la vida, para progresar materialmente hay que esforzarse, estudiar, trabajar. Como en la vida, para recibir el afecto de la pareja, los amigos, hay que trabajar y cuidar esos vínculos, en la vida colectiva hay que trabajar y esforzarse para salir adelante”.

El Gobernador hizo hincapié en el esfuerzo del municipio de La Paz durante los últimos años al mencionar que “todos los que prometen cosas fáciles, muchas veces llenando de miedo a la gente para buscar sus propios beneficios, son personas para desconfiar. Prefiero que el pueblo desconfié de esos aunque tengan caras simpáticas y que confíe en gente que no genera grandes empatías, pero que haga cosas por su pueblo” y agregó que “La Paz en estos años ha crecido a pesar de haber tenido mucho en contra, como administraciones que no los tuvieron en cuenta y los discriminaban, y sin embargo han salido adelante. La diferencia está en que en dos años ya hemos hecho más casas que en los 8 años anteriores, y vamos a triplicar en los 4 años los barrios que están empezados. Da envidia ver lo rápido que van los trabajos”.

Para finalizar, el Gobernador les transmitió a los ciudadanos del departamento que “vamos a seguir trabajando codo a codo, inalterable y sin cambios”.

“Vamos a terminar este hermoso plan de obras que tenemos en toda la provincia y que tiene gran impacto aquí. Vamos a terminar la Biblioteca, el Jardín, con el plan Habitat que es la inversión más grande que se ha hecho en este departamento. Vamos a terminar casas y a construir nuevas con un nuevo programa de inversión. Vamos a terminar el hospital Arturo Illia, que tantas veces se dijo, lo empezamos y lo vamos a terminar”.

Autoridades

En la elección de autoridades y asunción de los nuevos concejales, resultó electo Diego Guzmán como presidente del Concejo Deliberante de La Paz. Bruno Blanco (Cambia Mendoza) el Vicepresidente 1º y Daniel González (Somos Mendoza), quedó como Vicepresidente 2º