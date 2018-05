Habló Alejandro Morales, quien ultimó al ladrón que quiso asaltarlo en Montecaseros: “Fue difícil lo que pasamos”

Aún sensibilizado por todo lo que vivió esa noche del 12 de mayo, en su casa de calle Anzorena, en el distrito de Montecaseros, al norte de San Martín, Alejandro Morales (29) se mostró aliviado por el dictado de prisión preventiva para Juan Vílchez, un integrante de la banda que intentó asaltarlo.

El viernes 11, Alejandro que es DJ y en colaboración con su familia, había organizado un baile en el Club Social y Deportivo Montecaseros. Asegura que, entre las muchas personas que concurrieron, al menos Vilchez estuvo esa noche en ese lugar tal vez realizando labores de “inteligencia”.

El fruto de la recaudación del baile, aparentemente, era lo que buscaba la banda que los amenazó con pistola y arma blanca.

“Fue difícil lo que pasamos, fue un mal momento para mi familia y todo lo que sufrió, pero ahora estoy un poquito más tranquilo”, expresa lloroso.

“Fue una noche de terror, estábamos descansando con mi familia y nunca imaginamos que íbamos a vivir todo esto”, sostuvo quien fuera jugador del Lobo del Norte.

Y expresa como no creyendo lo que debió soportar él y los suyos: “Siempre he sido de la zona, de Montecaseros”.

En un momento de la charla se refiere a su padre, quien sufrió dos impactos de bala, en un hombro y una pierna, cuando los asaltantes les exigían la plata, fruto de la recaudación de la noche anterior: “Mi padre está mejor, se está recuperando y ahora está bien”

Luego, vuelve la mirada hacia su madre quien “no había dicho nada pero tiene un impacto de bala y que ha sido por fortuna un raspón”.

Alejandro estuvo en la audiencia en la que se le dictó prisión preventiva a uno de sus asaltantes: “Cuando habló él (Vilchez) no tengo dudas que fue quien nos intentó robar. Lo vi a una distancia muy cerca de mí, por eso era imposible que no lo reconociese”.

Y agrega: “Yo estoy seguro que estuvo en el baile de la noche anterior. Yo a él lo vi, pero no me llamó la atención, porque había mucha gente”.

Reveló que no había sido amenazado pero que “a mi casa fueron familiares de Vilchez, a pedirme por favor que no lo culpara, porque él no había sido”.

También confidenció que conocía a Antonio Ceferino Sepúlveda, quien murió a golpes que Alejandro le propinó, cuando ciego por las amenazas de muerte a sus padres y pequeña beba, lo enfrentó con un objeto contundente hasta ultimarlo.

Sepúlveda

“El lunes me enteré de donde vivía Sepúlveda, y yo lo conocía. Vivía en una finca cercana adonde yo solía ir”. Es lo último que dice, y se marcha acompañado de su esposa, de su bebé, y también de su abogada defensora, Jésica Caballero, para quien el fallo del juez Darío Dal Doss “nos tranquiliza”, porque estamos de acuerdo “con la actuación del ministerio Público”.