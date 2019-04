Habrá multa para quienes no voten en las elecciones PASO de este domingo

El secretario general de la Junta Electoral, Alfredo Puebla, dio a conocer las sanciones para quienes se ausenten sin justificativo. Hasta el carnet de conducir podría estar comprometido para los infractores.

El próximo domingo 28 de abril habrá elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en cuatro departamentos de la provincia. Se trata de Tunuyán, San Rafael, Lavalle y San Martín, que adelantaron sus comicios para elegir los condidatos a intendentes y a concejales. ¿Pero cuánto cuesta no ir a votar?

Según el artículo 125 del Código Electoral Nacional, establece que el ciudadano que no emita su voto se le impondrá una multa de 50 a 500 pesos al elector mayor de 18 y menor de 70 años de edad. Es importante destacar que puede justificarse ante la Justicia nacional electoral dentro de los 60 días de la elección de acuerdo con las causales previstas en el artículo 12 del código. En el caso de las elecciones provinciales, la Junta Electoral toma la misma medida.

Alfredo Puebla, secretario general de la Junta Electoral de Mendoza, indicó al portal Unidiversidad: “Los electores de esos departamentos que no concurran a expresar su voto deberán justificar la inasistencia. De no hacerlo en ese periodo, deberán abonar un monto de 200 pesos. Claro está que no asistir a las PASO no le impedirá votar en las generales”.

“Nosotros sacamos la cuenta, en función de la cantidad de gente que no va a votar, es un monto sumamente importante. El 25% del electorado que normalmente no va a votar representa más de 60 millones de pesos, o sea, que la provincia podría estar autofinanciando las elecciones o, por lo menos, cubriendo un porcentaje importante”, agregó Puebla.

Para quienes no emitan su voto, la Junta Electoral tendrá previsto escanear los códigos de los padrones y así generar un registro de infractores. En este sentido, el secretario indicó que este incumplimiento como sufragantes los afectarán en cualquier trámite administrativo, incluso en la renovación del carnet de conducir. “Le van a tomar el pedido de renovación o trámite administrativo pero no le darán fecha ni el trámite va a avanzar hasta que no haya justificado el pago de la multa”.

Las multas podrán abonarse en la Secretaría de la Junta Electoral, ubicada en calle San Martín de Ciudad, en el Correo Argentino. Ahí se deberá pagar un código con un valor de 200 o 400 pesos según sean las infracciones. “Tras la presentación de dicho pago, el ciudadano queda fuera del padrón de infractores. Pero quienes no asistan a las elecciones nacionales quedaran a disposición de la Cámara Nacional Electoral, tendrán una paralización de trámites y deberán abonar la suma que disponga la Cámara”, indicó Puebla.

En la web del registro de infractores se podrá generar e imprimir la correspondiente boleta de pago de la multa. Mientras que si un elector que figura como infractor considera que esa situación no es correcta puede efectuar el reclamo.

