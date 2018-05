Hay expectativa por la declaración de Barbara Dorcemaine, ex esposa de Salgado; Alberto Roza, negó ser “valijero” de La Salada

El que fue secretario de Gobierno del ex intendente santarrosino, negó haber trasladado dinero de la playa de estacionamiento de la feria. El testimonio de Bárbara Dorcemaine, la ex mujer de Salgado, despierta expectativas. El juicio se reanudará el viernes.

El juicio a Sergio Salgado sigue adelante en los tribunales de San Martín y el ex mandatario santarrosino parece estar cada vez más complicado, especialmente en la causa por el manejo de la playa de estacionamiento de la feria La Salada, que la comuna tuvo a su cargo entre setiembre de 2013 y marzo de 2016.

Y es que la sumatoria de pruebas en contra de Salgado y de tres de las personas que se desempeñaron por entonces como sus funcionarios resultan numerosas y todavía, queda por declarar la testigo Bárbara Dorcemaine, que fue mujer de Salgado y que aseguró ante el fiscal Santiago Garay, durante la etapa de investigación de la causa, que ella vio cómo le llevaban dinero al ex intendente, proveniente de la recaudación de la playa de estacionamiento de la feria.

“Lo que puedo decir sobre La Salada es que mientras vivimos juntos era habitual que llegaran a nuestra casa ubicada en la Ruta 50 de La Costa, Gustavo Marcial Ibarra, Guillermo Araya, Alberto Rosas o Gisela Ruggeri, con una caja negra de cartón como si fuera de zapatos, la cual contenía dinero que provenía de la recaudación de la playa de estacionamiento de La Salada”, ha declarado Dorcemaine durante la investigación y el tribunal espera por su testimonio.

Pero también la defensa de los acusados espera por el testimonio de Dorcemaine, aunque es porque no le creen una sola palabra y buscarán dejarla en evidencia: “Tiene que declarar, aun no lo ha hecho y si es necesario tendrá que venir con el auxilio de la policía”, comentó Carlos Moyano, defensor de Salgado y completó: “Lo que ha dicho ante el fiscal que investigó el caso no es cierto, y vamos a demostrarlo”.

Cabe recordar que tras ser inaugurada, en setiembre de 2013, la comuna se hizo cargo de la playa de estacionamiento de La Salada, en un acuerdo entre Salgado y Jorge Castillo, el dueño de la feria, con la idea de cubrir así las tasas que la feria no tributaba, por no estar comprendida en la ordenanza tributaria.

Quien sí declaró en la última jornada fue Alberto Roza, que se desempeñó como secretario de Gobierno de Salgado y que para la época de la inauguración de La Salada, ya había emigrado como funcionario provincial. Roza tuvo que presentarse ante el tribunal, como testigo, luego de que Dorcemaine lo mencionara en la lista de personas que, supuestamente, le acercaban dinero al ex intendente, proveniente de la recaudación de la feria.

Hay que señalar además, que Roza es el único de los cuatro mencionados por la ex de Salgado, que no está imputado en la causa: “Contra el resto hay otros elementos que suman”, explicó una fuente y así Marcial Ibarra, Guillermo Araya y Gisela Ruggeri que fueron señalados por Dorcemaine, también están acusados del delito de concusión, junto a Sergio Salgado.

Pero ante el tribunal, presidido por el juez Armando Martínez, Roza aseguró que nada tenía que ver con el asunto: “No sé por qué me mencionó Dorcemaine, la verdad es que me sorprendió. Nunca tuve nada que ver con La Salada y cuando se abrió la feria yo ya no era funcionario municipal”, aseguró Roza, que agregó haber hecho reservas para recurrir ante la Justicia por este tema.

Este jueves no habrá audiencia en el debate contra Salgado y sus funcionarios y se espera que el viernes haya avances en la causa que tiene relación con la emisión de cheques municipales por la compra trucha de combustibles, realizada a un lubricentro que nunca fue proveedor de la comuna. En esa causa, además de Salgado está imputado Franco Ojeda, que supo ser concejal, presidente del HCD, jefe de Hacienda y finalmente empleado administrativo hasta que su suerte cayó en desgracia y terminó imputado e incluso pasó detenido en el penal de San Felipe.

Para la semana que viene se esperan los alegatos y la sentencia. De ser encontrado culpable, Salgado podría volver a prisión, donde ya estuvo entre abril y noviembre de 2016.

Foto Barbara Dorceimaine, gentileza El Sol

(Ulises Borderil)