Impactantes manifestaciones en la Zona Este en defensa de la 7722

Miles de personas se concentraron frente a la explanada de la municipalidad de Rivadavia y en el museo Las Bóvedas de San Martín.

Más de mil quinientas personas se congregaron frente a la explanada municipal de Rivadavia para manifestar su rechazo a las modificaciones a la ley 7722 aprobadas por la legislatura el viernes.

En la explanada municipal estaba pactada la vendimia de la Ciudad de Rivadavia pero debió ser suspendida.

Entre los manifestantes había numerosos jóvenes y familias. Diego, un vecino, le manifestó a Tiempo del Este: «Estoy acá porque es importante defender el agua, para que no escasee ni sea envenenada. Es esencial para las próximas generaciones», y agregó «estoy emocionado, me llena de orgullo la cantidad de gente que ha venido«.

«El agua vale más que el oro», «tomar agua nos da vida, tomar conciencia nos da agua«, y «sin agua no hay vida», fueron algunas de las consignas de los carteles.

Los convocados, luego, dieron unas vueltas a la Plaza Bernardino Rivadavia y cosecharon aplausos de la gente que se encontraba cenando en los locales de comida aledaños y bocinazos en señal de apoyo, de los conductores que pasaban por el lugar.

San Martín

Alrededor de dos mil personas se dieron cita en el museo Las Bóvedas de San Martín. Se observaron numerosas familias, y jóvenes. Portaban pancartas tales como: «Puedo vivir sin políticos pero no sin agua», «el agua no es un negocio», «la ley 7722 no se toca», y «quiero agua limpia para mis nietos«, entre otras.

Mario Campanella, integrante de la asamblea socioambiental del Este dialogó con nuestro medio y sostuvo: «Estoy sorprendido por la gran convocatoria. En general la 7722 ha recibido un gran respaldo en toda la Zona Este».

«El lunes es un día más de lucha y estamos esperanzados con que podemos lograr la derogación de las modificaciones a la 7722, ya que esta es la ley que nos protege de todas las sustancias contaminantes», finalizó Mario.

Los manifestantes dieron algunas vueltas en el Museo, luego comenzaron a desconcentrarse, y algunos marcharon hasta la municipalidad.

El sábado, Junín había dado el puntapié inicial con una convocatoria en la Plaza Juan Bautista Alberdi:

Tal cual había sucedido el sábado en Junín, tanto en Rivadavia como en San Martín no se observaron banderas de partidos políticos y las manifestaciones se desarrollaron de manera pacífica.