Imputan a municipales por la muerte de Leonela

La fiscalía decidió que hay cuatro personas directamente relacionadas con el mal estado de la plaza en la que murió la niña Leonela Rosales. La intendente Trigo no se encuentra entre ellas.

La intendente de Santa Rosa, Norma Trigo, tendrá esta semana una gran noticia que llega desde la Justicia: el fiscal que investiga la muerte de la nena de dos años electrocutada en una plaza, no la imputará por lo ocurrido, ya que está convencido luego de una investigación que lleva ya más de 20 días, de que ella no tiene responsabilidad alguna en los hechos de la noche del domingo 26 de noviembre.

“La culpa por la muerte de esta niña no llega tan alto, la intendente Trigo no tiene cómo saber lo que ocurre en cada plaza y no es la responsable directa”, explicaron desde la oficina del fiscal, una noticia que a Trigo le permitirá pasar el fin de año mucho más tranquila.

Pero la investigación del fiscal Héctor Rosas sí ha encontrado municipales responsables por la muerte de Leonela Rosales y serán imputados durante esta semana: se trata de cuatro personas, entre empleados y funcionarios, que están directamente relacionados con el mal estado de la plaza de 12 de Octubre y que serán acusados por los delitos de homicidio culposo e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

“Hablamos de cuatro personas que no hicieron lo que debían hacer. Podríamos decir que están dentro de una misma cadena de mando en la que uno no hizo lo que el otro le ordenó y así”, explicaron desde la oficina de Rosas.

La identidad de estas personas no han trascendido, porque el fiscal decidió que cada uno de ellos se entere de la imputación en la fiscalía y no a través de los medios, pero Tiempo del Este está en condiciones de asegurar su información y lo concreto es que antes de Navidad habrá cuatro imputados por la muerte de Leonela y que la intendente no estará entre ellos porque Rosas no la considera responsable.

“Esa plaza era un peligro inminente pero Trigo no tiene responsabilidad directa en ello, como no la tiene sobre ninguna de las plazas del departamento, para ello hay empleados y funcionarios por debajo”, insistieron desde la oficina del fiscal.

Leonela murió electrocutada en la noche del 26 de noviembre, mientras jugaba junto a su madre y cerca de una farola en mal estado que tenía todo su cableado al alcance de la mano: “Hay gente que no hizo lo que tenía que hacer, ellos son los responsables directos y serán acusados en los próximos días”, resumieron desde la fiscalía.

Mientras tanto, no hay novedad sobre las renuncias en el Ejecutivo de Trigo, luego de que la intendente le pidiera a todo su equipo que pusiese el cargo a disposición; tampoco hubo novedades respecto a la comisión investigadora de concejales, que intenta encontrar responsables entre los funcionarios, por la muerte de Leonela Rosales.