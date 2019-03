Iscamen inicia tratamientos aéreos con feromonas

En el marco del operativo de control de Lobesia botrana 18/19, se realizará esta semana la aplicación de feromonas pulverizables en algunas áreas de los departamentos de San Martín (Montecaseros, El Espino, Chivilcoy y El Central), Maipú (San Roque) y Luján de Cuyo (Ugarteche-Carrizal). Se estima que el trabajo, sobre una superficie de aproximadamente 3.800 hectáreas de vid, estará culminado el 24 de marzo. El cronograma está sujeto a modificaciones de índole climática.

Para estas acciones no se utilizan productos agroquímicos sino que se emplea la misma tecnología con la que cuentan los difusores de feromonas, asperjando el mismo principio activo y generando la interrupción en la comunicación de los insectos adultos de la plaga. Es importante aclarar que estos productos no generan residuos a cosecha, ni representan riesgos para la salud de la población.

La Técnica de Confusión Sexual hace uso de los mismos compuestos que los insectos hembras utilizan para atraer a los machos. Se busca confundirlos, evitar sus encuentros y que se reproduzcan. Al no ocurrir la inseminación, las hembras no colocan huevos fértiles y por lo tanto, no existe una descendencia de larvas que causen daño en los frutos de la vid.

La actual campaña contra la polilla de la vid se está desarrollando bajo la premisa del Manejo Integrado de la plaga y ha implicado la entrega de difusores de feromonas, la provisión de agroquímicos a los productores, alertas de aplicación en momentos oportunos, el servicio de aeroaplicaciones con productos específicos y finalmente la aplicación aérea de feromonas sobre zonas puntuales. Cada recurso fitosanitario ha sido utilizado según la incidencia de la plaga en cada zona de la provincia y en el momento adecuado para hacer más efectivo el control, lográndose una reducción en los niveles de detecciones del orden del 95% en comparación con las últimas dos campañas.

Durante setiembre de 2018 se implementó la primera etapa del plan anual de control, mediante la entrega de difusores de feromonas para el combate de la plaga a través de la Técnica de Confusión Sexual. La distribución geográfica de la feromona se intensificó en los oasis Norte y Este, con un total de 59.471 hectáreas protegidas mediante este sistema. Junto con la entrega de los productos, se desarrollaron múltiples capacitaciones destinadas a productores, técnicos y trabajadores rurales a lo largo de todo el territorio provincial.

A fines octubre, se inició la segunda etapa del plan de control a través de la asistencia con insecticidas específicos a productores de los oasis Norte, Este y el Valle de Uco. Con los productos entregados se pudo cubrir una superficie de 42.000 ha.

Entre octubre y noviembre, se prestó el Servicio de Tratamientos Aéreos con productos específicos en fincas de Lavalle, Luján, Maipú, Rivadavia, Junín, San Martín y Santa Rosa. Durante 13 días de trabajo se cubrieron 56.374 hectáreas en zonas rurales. Se establecieron zonas de contención o amortiguamiento con 500 metros de protección hasta lugares de aplicación, superando ampliamente los límites internacionales en la materia.

También se emplearon oportunamente feromonas pulverizables para el control de la segunda generación del insecto, en unas 9.800 hectáreas de vid, con excelentes resultados.