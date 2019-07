Jimena Latorre, precandidata a diputada nacional: «El desarrollo de la provincia es mi gran sueño»

Jimena Latorre es la presidenta del directorio del Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE), candidata a diputada nacional por el Frente Cambia Mendoza y una de las figuras de la renovación política del radicalismo. Para la funcionaria, su gran sueño es «el desarrollo de la provincia».

Dentro de dos semanas se llevarán a cabo las Primarias Nacionales que en Mendoza elegirán a Presidente, Vice y Diputados Nacionales, en verdad una “previa” de la elección general que se llevará a cabo en octubre para idénticos cargos.

Cuando el gobernador Alfredo Cornejo la designó al frente del EPRE, el hecho sorprendió por su juventud para tamaño desafío, pero ello no fue impedimento para que en poco tiempo aparecieran sus méritos de administradora: sancionó por deficiencias en el servicio a las empresas eléctricas de la provincia por un monto de 85 millones de pesos, obligándolas a ponerse al día, algo que antes no había sucedido.

La titular del EPRE, Jimena Latorre, y Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza.

Respecto a la situación social, asegura: “No vamos a negar la realidad y decir que tenemos la misma pobreza que en Alemania. Hoy trabajamos para llevar soluciones a la pobreza, no lo vamos a negar, porque no ha sido la política del gobierno nacional ni provincial”.

Latorre cursó estudios primarios en el Colegio San Antonio de Padua, mientras que egresó como Técnica en Artes y Diseños del secundario, cursado en el EDIMA, una escuela Técnica de San Rafael. Luego, sus estudios universitarios los hizo en la Universidad de Mendoza, sede San Rafael. Luego se desempeñó como asesora en la Dirección de Transporte y hoy está sentada al frente del Ente Provincial Regulador Eléctrico. Dice que la cautiva el olor a tostadas y que lo asocia con la lectura del diario, dulce hábito que aprendió de sus padres, que viven en San Rafael.

La candidata califica a la campaña de “intensa” y cree que “nuestro trabajo sigue en consonancia con el proyecto que seguimos desarrollando y a medida que pasan los días la cosa se pone más candente”. Este viernes participó del Encuentro de Mujeres del Segundo Distrito y junto a otras referentes de Cambia Mendoza, le brindó su apoyo al candidato a intendente de San Martín, Raúl Rufeil.

“La mejor forma de hacer campaña es demostrar lo que todos los días venimos haciendo desde la gestión. Los mendocinos no son ingenuos y han palpado las mejoras en las condiciones sanitarias, la presencia policial en las calles, o ha tenido que sufrir algún desvío por las obras que se realizan”, expresa con convicción.

Para Jimena Latorre “es un desafío importante de ocupar una precandidatura para llegar al congreso de la nación, y es un honor ir en una lista en medio de Alfredo Cornejo y Omar De Marchi, y trato de estar a la altura de estas circunstancias. El factor positivo es que ambos están en la gestión –yo también- y no hacen promesas demagógicas ni abstractas, sino como se transforma la realidad desde los hechos.

“Soy candidata mientras trabajo y trabajo mientras soy candidata. Me vinculo con la gente como antes, pero ahora como ciudadana-precandidata”, destaca.

En cuanto al tema tarifario, define: “Las tarifas se han normalizado, el incremento ha sido importante, porque el costo de producción es alto, estamos apostando a un aumento de producción y obtener la soberanía energética del país en ese aspecto, sin depender que nos venda otro país con negociados raros”

“La sociedad reclama soluciones y trabajo”

“Hoy hay una tarifa social con subsidio de la nación de las provincias. Hoy la provincia subsidia al que está en real estado de vulnerabilidad económica y social. Sabemos de la situación económica y cómo golpea los más humildes, pero creo que hacer demagogia con las necesidades, sin proponer soluciones desde la crítica constructiva, creo que es algo que no va. Nosotros somos los primeros en saber acerca de la situación que hay. La sociedad reclama soluciones y trabajo”, dice la funcionaria.

“El bienestar social no se logra con mentiras”

“Hay rivalidades que no conducen a nada, el que está en política es un servidor público, pero aquel que no lo sienta así, puede hacerlo desde la actividad privada y de allí obtener sus beneficios. El bienestar general no se logra con mentiras sino aportando soluciones que muchas veces duelen o cuestan. No tenemos que dar aspirinas para pobreza, porque es lo mismo que dar luz sin internet, es dar planes sin capacitación para que la gente pueda acceder a un trabajo digno…como servidores públicos tenemos la obligación de interpretar las causas de los reclamos y dar solución a los mismos, que no sea un parche o una aspirina”, resalta sin ambigüedades.

Y en referencia al tema energético, prosigue: “Después de muchos años se logró la financiación para Portezuelo del Viento, lo que significará una inversión de más de mil millones de dólares, lo que significa más puestos de trabajo y 210 megavats de potencia, y una riqueza genuina alrededor de todo esto, como el Parque Industrial que se está empezando a construir en Pata Mora, lo que en simultáneo es comenzar la explotación de Vaca Muerta, es ver hacia donde apunta la matriz productiva, y que funcionen a pleno los controles correspondientes. Mendoza ya es turismo, ganadería y agricultura, y por eso la necesidad de ir hacia otros caminos.

Latorre destaca de Mendoza “los oasis productivos y por eso nadie piensa en tocar el agua, pero tenemos riquezas que debemos explotar de forma controlada y responsable, y la generación de riqueza impulsa un círculo virtuoso, por eso es malo asustar a los mendocinos o someterlos a la dependencia del empleado público, como sucedió durante años en Malargüe”.

“Diversificar la matriz productiva energética”

La funcionaria se entusiasma con el futuro de las energías “limpias”: “Hoy EMESA, empresa mendocina de energía tiene 21 proyectos de contratos a largo plazo los que generarán 446 Megavats, esto significará que 225 mil casas podrán ser abastecidas con energía eólica y solar.En pocas semanas se inaugurará el Parque Fotovoltaico del PASIP, en Palmira y como este, tenemos otros 18 proyectos y los tenemos disponibles para quien desee consultarlos. Esto implica un incremento en la generación energética y a su vez, diversificar la matriz productiva energética”.

A sus treinta y dos años, Jimena Latorre se permite soñar con el futuro que espera para Mendoza: “Mi sueño es ver a la provincia que vuelva a ser productiva, como en otros momentos de su historia y que los mendocinos vivan del resultado de su trabajo, sin esperar de planes o asistencialismo”.

Y añade, como volviendo a la realidad: “Pero sabemos que el estado debe estar presente en situaciones de vulnerabilidad”. Y retoma: “El desarrollo de la provincia es mi gran sueño y tengo confianza que ese resultado va a llegar pronto, los mendocinos están haciendo un gran esfuerzo. Vamos a poder ver a esa Mendoza productiva y desarrollista, con gobiernos progresistas, y progresismo no es aquel que se vende como tal, sino en el que hace un trabajo pensando en la sostenibilidad y sustentabilidad de la producción, para que las generaciones futuras puedan vivir del trabajo, como todos los mendocinos ansiamos para nuestros hijos”, concluye.