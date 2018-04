Jorge Giménez: “Si le hubieran hecho caso a Mazzón, hoy no estaría gobernando Macri”

El intendente de San Martín, uno de los cinco jefes comunales del peronismo, se refirió al “culebrón” político de la semana pasada. Destacó la imagen del gobernador, pero cuestionó a los justicialistas que lo respaldaron.

La semana posterior al acuerdo entre Cornejo y un sector del peronismo, y a la posterior suspensión del tratamiento de la reforma de la Corte, el intendente de San Martín, Jorge Giménez, reflexionó sobre la actitud final del gobernador y envió un mensaje hacia el interior del PJ mendocino.

En ese punto, se diferencia de la gestión del radical, pero destacó la capacidad política de éste. “A mí me gustaría que jugara para mi equipo. Trabajo como muy pocos”, dijo. Además, apuntó contra los seis peronistas que decidieron apoyar la reforma de la Corte.

Las frases más picantes

1- “El Gobierno tomó una decisión inteligente (postergar el tratamiento de la reforma de la Corte) porque hacía mucho ruido y perjudicaba la imagen del gobernador por todo lo que se fue comentando”.

2- “Cornejo cuenta con una buena imagen de los mendocinos y también a nivel nacional, al ser presidente del radicalismo. Este tema (el acuerdo con parte del peronismo) lo perjudicaba”.

3- “En el Gobierno es más fácil porque conduce una persona que maneja la política muy bien. A mí me gustaría que jugara para mi equipo. Trabaja como muy pocos. Después la gestión es otra cosa, tengo otra opinión”.

4- “El PJ perdió las elecciones por errores que no se aceptan ni corrigen, se insiste con la misma metodología. El partido necesita reordenarse”.

5- “Si le hubieran hecho caso a (Juan Carlos) Mazzón, hoy no estaría gobernando Macri. Fue consecuencia de la tozudez y errores políticos terribles de quienes gobernaban. Él advirtió a quienes tomaban las decisiones que Zannini no era el mejor compañero para Scioli y que Aníbal no era el mejor candidato para provincia de Buenos Aires. También pidió trabajar para que De la Sota no se fuera del justicialismo, pero se terminó yendo con Massa”.

6- “Hay que trabajar para que el peronismo sea una opción electoral para los mendocinos. Necesitamos que todos aportemos lo mejor, sin pensar en algo individual o sectorial, porque si no Cornejo va a seguir gobernando hasta que se aburra o se quiera dedicar a otra cosa”.

7- “Si un legislador entra enmarcado en un partido, tiene que haber una forma de que no haga lo que quiera. No es bueno que cada uno haga lo que se le dé la gana”, dijo en referencia a los seis peronistas que acompañaron a Cornejo en la preferencia del proyecto de reforma de la Corte.

