Jornada sobre autismo en el Luis Encio Bianchi

El próximo sábado 26 de mayo se realiza en el Teatro Luis Encio Bianchi de Rivadavia la “Jornada de Autismo”, la misma será de 09 a 12:30 y está organizada por la Asociación TGD Padres TEA Mendoza, auspiciada por la Municipalidad de Rivadavia en conjunto con la UNCuyo y Autismo Mendoza.

Estarán a cargo la Licenciada Betiana Sánchez (terapia ocupacional certificada en integración sensorial), acompañada por la Lic. Adriana Ponce (fonoaudiología especializada en intervención temprana).

DESCRIPCIÓN

El Diagnóstico como el Tratamiento temprano y oportuno nos permite modificar, sin duda alguna, la calidad de vida del niño y de su familia, abriéndose un mundo de posibilidades.

Desde el área de Fonoaudiología revalorizamos la importancia de la comunicación no solo por medio del lenguaje oral, sino por medio de los diversos sistemas alternativos de comunicación que podemos ofrecer. La comunicación y el lenguaje son unos de los aspectos más rápidamente detectables, junto con el de conductas y baja interacción social. Curiosamente el lenguaje involucra aspectos sensoriales y motrices, y en el autismo la recepción y procesamiento de los estímulos visuales y auditivos del lenguaje no se procesan de forma adecuada.

Las estadísticas nos muestran y a su vez, lo obsérvanos en el consultorio, del crecimiento de la población de niños con este trastorno. El autismo es diverso, no hay prototipos, hay tantos como niños diagnosticados.

Nuestro objetivo no es dar soluciones, pero si compartir experiencias, información, estadísticas, estudios realizados en torno a esta problemática y que ustedes sean profesionales derivadores y porque no el ayudar a un amigo, familiar etc.

Consideramos de fundamental importancia hacer hincapié en el diagnóstico a término y en el tratamiento oportuno.

TEMA:

1.Desarrollo Evolutivo:

Importancia del desarrollo evolutivo de las diferentes áreas del desarrollo desde el Recién Nacido hasta los 3 años.

Detección y Atención Temprana:

Primeros signos de alarma

Test: M-chat, M – Chat-R (F) y su importancia en la detección.

Importancia de la Atención temprana para modificar el pronóstico, la inclusión social y la integración escolar.

Metodología y Abordaje Fonoaudiológico:

Diferentes metodologías de tratamiento: SAAC, PROMPT, TCC.

Sistemas sensoriales y sus contribuciones en la vida cotidiana:

El sistema nervioso: el funcionamiento del cerebro y la importancia de las sensaciones. Como procesa la información el cerebro. Las sensaciones y el cerebro. Cómo aprende el sistema nervioso a integrar sensaciones. Más allá de los cinco sentidos.

Teoría de Integración Sensorial:

Concepto. El desarrollo de la Integración Sensorial desde la primera infancia a la segunda infancia. Nivel de alerta y atención. Disfunciones de Integración Sensorial, síntomas, causas y grados de disfunción sensorial.

Desórdenes de modulación. Desórdenes motores de base sensorial.

Trastornos relacionados con el sistema vestibular: el sentido del movimiento y su influencia en el desarrollo. Dispraxia del desarrollo: el proceso de aprender nuevas habilidades motrices. Defensibilidad táctil, Trastornos de la percepción visual y trastornos de la audición y el lenguaje: la vista y el oído, y su relación con el aprendizaje y lenguaje.

El niño con autismo:

Sus necesidades especiales de Integración Sensorial y los desafíos asociados al diagnóstico. Evaluación e intervención terapéutica. La integración y la competencia mediante la interacción medioambiental.

Dieta sensorial:

Modificaciones del ambiente en el ámbito escolar y en el hogar.

OBJETIVOS:

– Reconocer signos de alerta/alarma en las diferentes áreas del desarrollo: comunicación, social, conductual, juego.

– Realizar una contribución a la detección precoz.

– Brindar a las profesionales herramientas para que los mismos estén en condiciones de realizar una derivación oportuna.

– Comprender los alcances de la teoría de Integración Sensorial y familiarizarse con su forma particular de intervención.

– Entender cómo el procesamiento sensorial influye en los aspectos atencionales, en la conducta y desempeño funcional del niño con autismo para ampliar la lectura e interpretación que se tiene del accionar y comportamiento del niño.

– Entender cómo el ambiente del hogar, escolar y la interacción con los adultos significativos en la vida del niño, puede favorecer o entorpecer el procesamiento sensorial y la regulación de la conducta.

– Incluir los sistemas familiares y escolares a la hora de diseñar los tratamientos.

DESTINATARIOS.

El Curso estará dirigido a público en general interesado en la temática.

Se hace entrega de Certificado con el aval del Municipio de Rivadavia, Universidad Nacional de Cuyo Consejo Social del Este, Municipalidad de Rivadavia, y Asociación de Autismo Mendoza.

Las inscripciones on line se hacen a través de código QR o correo electrónico: autismomendoza@gmail.com

Para realizar entrevistas comunicarse con Leila Amar al Tel. 2634-676622