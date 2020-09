Juan Carlos Bianchino: «Los durmientes se compraron dentro de la ley en un remate»

Así lo aseguró el hombre que fue allanado el pasado miércoles en Santa Rosa. Bianchino envió a Tiempo del Este la carta que le remitió a la fiscalía, la cual reproducimos a continuación.

Carta a la Fiscalía de Santa Rosa

Estimada Marcela Gianzon, estimado Fiscal de Santa Rosa, Mendoza, me dirijo a ustedes con todo respeto después de la segunda noche que llevo sin dormir, la primera por haber sufrido un allanamiento en mi finca, imagínense como se siente un hombre de bien que trabajo duro toda su vida, que siempre ayudo al prójimo aún en desmedro de su salud y su dinero, que lo más importante sea su apellido, y que hoy con 63 años tenga que explicarle a los vecinos de un pueblito como es el de Las Catitas que los durmientes se compraron dentro de la ley en un remate fiscal de ADIFSE, y que tengo toda la documentación pertinente, la que ya le hice llegar a la doctora Marcela, que dicho sea de paso quiero agradecerle la excelente atención que tuvo hacia mi persona. Compre la finca en 2008 con la ilusión de vivir de la producción de uvas, y después de 5 largos años de invertir en plantar las vides y de armar el equipo de gente que recién conseguí en 2013, resulta que lo que producimos vale menos de lo que gastamos en producirlo, como ejemplo solamente en el año 2019 gastamos $1.800.000 en mano de obra y productos, para cosechar 90.000 kilos de uva que se pagó a razón de 8 a 10 pesos el kilo, con toda la suerte van a ingresar 900.000 pesos, si es que los cheques no vienen de vuelta, y todos los años la misma historia; ustedes se preguntaran y para que sigue adelante, justamente porque hay 3 familias que viven con migo en la finca y si cerramos no tendrían que comer. Por eso les decía que el honor es lo único que me importa.

Por otra parte entiendo perfectamente que hay que investigar los ilícitos y que a veces sin querer se ven perjudicadas algunas personas ajenas a los hechos como es mi caso, eso lo entiendo y lo acepto, es el riesgo que corremos solamente por haber nacido. Lo que me parece inaceptable, y es por eso que me pase la segunda noche sin dormir, es que los mismos policías o el civil que participaron del allanamiento a mi finca hayan vendido las fotos y la noticia falsa que salió ayer en diario diez y en otras fuentes informativas sobre que encontraron los durmientes robados que se habían denunciado, y que estaban en mi finca , y que dichos noticieros sin chequear la verdad publican la noticia que vende, y que además da por tierra con toda la investigación ya que ahora los verdaderos ladrones de durmientes saben que ustedes los están buscando y se van a cuidar más, y peor aún, ahora ya saben dónde ir a robarlos , a mi finca ya que tienen las fotos y la ubicación exacta del lugar. Además como los policías le preguntaron al encargado si teníamos armas, y saben que no las tenemos, seguramente será muy fácil que aparezcan los ladrones y nos hagan pasar un muy mal rato, y en este caso, si vienen a robarnos a la finca, a quien debo culpar?

Dicho esto les solicito protección para mi propiedad y para los que allí moramos; y por otra parte creo que deberían citar al personal policial y al civil que participaron del allanamiento y averiguar quien difundió la falsa noticia y pedirle que me llame y me pida disculpas por el error que cometió, no necesito nada más que unas sinceras disculpas.

Espero tomen a bien mis palabras en las cuales no hay ánimo de ofender ni de revancha, solamente necesitaba escribirlas para ver si esta noche consigo dormir.

Saludos Cordiales

Juan Carlos Bianchino. DNI 12581445