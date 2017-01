Juan Carlos Méndez, propietario de la vivienda incendiada en El Nevado: “En 5 minutos se fue el esfuerzo de toda nuestra vida”

Juan Carlos Méndez (65) mira a su alrededor en esta mañana, nunca mejor dicho, de miércoles. Por un momento se olvida de la compleja cirugía que sufrió hace un año y que aún hoy le implica llevar una bolsa de colostomía. “En 5 minutos se fue el esfuerzo de toda nuestra vida”, le comenta a Tiempo del Este, en la vereda de su casa prendida fuego.

En el lugar, alguno de sus hijos y nueras colaboran para rescatar lo poco y nada que quedó. La escena es dantesca: paredes opacadas por el humo, cerámicos levantados y quebrados por la altísima temperatura, maderas del techo quemadas, y un largo etcétera.

Su esposa Rosa Mabel Quiroga, ingresó con pronóstico reservado al hospital Lagomaggiore y todos en la familia claman a Dios que pueda superar el 36 % de quemaduras que sufrió su cuerpo, minutos antes de la medianoche de este martes, cuando se desató el incendio.

Juan Carlos vivió hasta los 18 años en Ñacuñán y luego de deambular en varios oficios, pudo ingresar al ferrocarril, hasta que lo echaron en 2006. Con 54 años y un destino de incertidumbre, entusiasmó a su compañera para abrir un negocio en el barrio El Nevado, en su propia casa.

El almacén fue creciendo y surtiéndose, abasteciendo a los habitantes de esa popular barriada, en distintas mercaderías “que más asemejaban a un almacén de ramos generales que a un negocio de los comunes”, como define Rosa -una vecina- a la despensa “Itati”, el nombre que ellos le buscaron y que encierra un homenaje a la santa correntina pero también a la patrona del pueblo de Ñacuñán.

“Todo duró no más de 5 minutos, yo estaba en mi habitación, hasta que sentí un grito de auxilio de mi señora, y una inmensa humazón que no nos dejaba respirar. Yo quise ayudar pero mi señora me empujó a la vereda, ella estaba prendida fuego, y entre familiares y vecinos pudimos auxiliarla hasta que llegó la ambulancia y se la llevó al Perrupato”, dice afligido, mientras agradece la solidaridad de sus vecinos que le ayudaron a apagar el fuego y sacar unas pocas cosas, aunque también revela su malestar con la actuación de los bomberos (ver aparte)