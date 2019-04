Juan Manuel Urtubey criticó el personalismo del macrismo y del kirchnerismo

“El nivel de negatividad es tan alto que no veo que tanto Cristina Kirchner como Mauricio Macri puedan ganar una elección”, sentencia Juan Manuel Urtubey, precandidato presidencial de Alternativa Federal. Y refuerza sus argumentos: “Hay que salir de esta grieta que nos está enfermando a todos”.

El gobernador salteño también insta a jugar en las Paso al ex ministro de Economía Roberto Lavagna, quien aspira a una postulación por consenso dentro del mismo espacio político. “Para personalismos ya están el macrismo y el kirchnerismo”, advierte.

“No quiero seguir siendo cómplice de un sistema degradado que no le brinda respuestas a la gente”, fundamenta Urtubey respecto de sus aspiraciones presidenciales, al tiempo que ratifica la invitación al mandatario santafesino, Miguel Lifschitz (impulsor de la postulación de Lavagna), a ser parte de una nueva construcción: “La clave es entender que el país necesita un verdadero gobierno de coalición”.

—Usted insiste en ir a internas pero Lavagna parece esperar un operativo clamor en torno a su candidatura…

—Trato de ser práctico. La realidad es la que termina ordenando naturalmente a la política. Resolvimos construir Alternativa Federal para darle una expresión a un importante porcentaje de argentinos que quiere que cambie el gobierno, pero que no quiere volver al gobierno anterior. Con esa lógica confluimos desde distintos lugares, algunos que militábamos en el PJ, otros que hacían lo propio en el Frente Renovador (FR), fuerzas provinciales o el radicalismo. Queremos el espacio más participativo, plural y abierto posible. La única forma de lograrlo es, precisamente, que sea más grande que las personas. ¿Por qué? Para personalismos ya están el macrismo y el kirchnerismo.

—¿Qué lo diferencia de los demás nombres en danza?

—Tomé la decisión de competir para ser presidente porque creo que nuestro sistema político está agotado. No quiero seguir siendo cómplice de un sistema degradado que no le brinda respuestas a la gente. Si continuamos en esta senda, nos estrellamos irremediablemente. La Argentina merece salir de esta grieta que nos está enfermando a todos. Miremos los resultados en pobreza, inflación, desempleo y pérdida de la productividad. Por eso, ofrezco la mirada de un hombre del interior. Soy el único candidato que no vive en Buenos Aires. Incluso, en un país al que le va tan mal, todos los demás postulantes a presidente ya lo fueron en el pasado.

—Respecto de ponerle fin a la grieta, mucho se pregonó en los últimos años pero los resultados están a la vista.

—Lo tenemos que hacer para sobrevivir, porque todos nos estamos cayendo adentro de la grieta. La validación, a través de la pelea, de Macri y Cristina sólo les sirve a ellos para estar posicionados. En definitiva, ambos admiten, con una mirada de una mediocridad enorme, que hay que evitar al otro porque es peor. Los argentinos merecemos una instancia superadora.

—El jueves pasado se reunió nuevamente con Lifschitz. ¿Hay un lugar para él en Alternativa Federal?

—Sí, porque es importantísimo que podamos confluir todos. La clave es entender que el país necesita un verdadero gobierno de coalición. Hoy todos hablan de un gobierno de unidad pero, ¿cómo se hace? Lo primero es abrir los brazos, incluso cuando históricamente hemos competido y, probablemente, lo sigamos haciendo en las provincias y construir un proyecto nacional. Es lo que le falta a la Argentina. De lo contrario, continuaremos siendo funcionales a Macri o al kirchnerismo.

—En medio de estos aprestos de campaña, la crisis es cada vez mayor en el país…

—Venimos ayudando mucho a esta gestión garantizando gobernabilidad para que la cosa no empeore, pero hay un rumbo equivocado y una mala ejecución del mismo. Porque puede existir un rumbo que, pese a que no lo compartamos, obtenga resultados si es ejecutado de manera idónea. Pero ni eso han logrado por errores en la administración. Los argentinos debemos superar el trance de incertidumbre electoral junto a una política que castiga a sectores productivos, algo que puede conformar un cóctel muy complicado si se agrava la situación.

—¿Cuáles fueron los errores del gobierno de Cambiemos?

—Equivocaron el diagnóstico y creyeron que con el prestigio de Macri se podía recuperar confianza en los mercados con una mirada bastante ingenua. Son las instituciones, no las personas, las que generan confianza. Los avances y retrocesos y el haber optado por la confrontación como mecanismo de construcción política le otorgó réditos hasta 2017, las elecciones de medio mandato, pero no le sirvió al país. Se olvidaron de gestionar y ahora pagamos las consecuencias. La Argentina tiene que crecer y el único modo de hacerlo es estimulando la producción y saliendo de la especulación financiera, el lugar donde nos llevó el gobierno.

—Lo cierto es que el próximo presidente contará con menos crédito por parte de los argentinos.

—El proceso es gradual y se agrava cada vez más. Cada presidente tiene una herencia peor que la anterior y las crisis son más recurrentes en períodos más cortos producto que arrastramos un vicio de origen. Mi percepción es que la sociedad argentina, y el mundo, no les otorga mucho crédito a éste ni al anterior gobierno. Por eso debemos ir a una nueva administración.

—En tanto, Cristina se mantiene en silencio y alimenta las expectativas. ¿Cree que, finalmente, saldrá a la cancha?

—Todo indica que lo haría ya que hay un sector que acompaña sus políticas, y eso le otorga legitimidad suficiente. Aunque el nivel de negatividad es tan alto que no veo que tanto ella como Macri puedan ganar una elección. Soy muy optimista frente a las chances de Alternativa Federal.

