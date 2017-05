Juegos Sanmartinianos 2017: el municipio de La Paz lanzó la inscripción

Manteniendo el compromiso asumido de promover la práctica deportiva, el Municipio de La Paz conjuntamente con la Sub Secretaría de Deportes de la Provincia, lanzaron la Inscripción para participar de los Juegos Sanmartinianos 2017 con una gran oferta de disciplinas deportivas para que los paceños puedan disfrutar de la que más le agrade.

En tal sentido desde el día 15 de mayo hasta el 9 de junio quienes estén interesados de ser parte de esta nueva iniciativa podrán inscribirse en las oficinas de la Dirección de Deportes y Recreación Municipal de lunes a viernes de 08:00 horas a 13:00 horas.

En esta oportunidad las categorías que podrán practicar las actividades programadas son Sub 14, Sub 15, Sub 16, Sub 17, Adultos y Tercera Edad, poniendo especial énfasis que en todas pueden participar damas y varones de acuerdo al siguiente detalle:

Sub 14 Masculino y Femenino

Natación

Tenis de Mesa

Atletismo

Fútbol 11

Fútbol 7

Handball Escolar

Voleibol Escolar

Básquet 3 vs. 3

Hockey

Acuatlón

Sub 16 Masculino y Femenino

Atletismo

Fútbol 11

Fútbol 7

Básquet 3 vs. 3

Hockey

Handball

Acuatlón

Boxeo

Rugby

Sub 15 y Sub 17 Masculino y Femenino

Básquet 5 vs. 5

Voleibol

Adultos y Tercera Edad Masculino y Femenino

Sapo

Tenis de Mesa

Ajedrez