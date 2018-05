Juicio a Salgado y cuatro de sus ex funcionarios: Norma Trigo ratificó que cuando fue concejal nunca pudo acceder al expediente de La Salada

El ex intendente de Santa Rosa está acusado en cuatro causas distintas y llega a debate acompañado en el banquillo por cuatro de sus ex funcionarios. La actual intendenta de Santa Rosa, Norma Trigo, ratificó que cuando fue concejal nunca pudo acceder al expediente de La Salada, complicando con esa declaración al acusado.

Y un día, finalmente comenzó el juicio contra el ex intendente de Santa Rosa, Sergio Salgado (41), acusado de una serie de delitos en perjuicio de la administración del municipio que gobernó durante casi tres periodos consecutivos.

El juicio, en el que se engloban cuatro causas distintas que tienen como factor común al ex intendente peronista, pero que suman además a otros cuatro de sus ex funcionarios, comenzó durante la mañana de este lunes y se extendió hasta entrada la tarde.

El tribunal, presidido por Armando Martínez e integrado por Viviana Morici y Zaida Landini escuchó, en la primera jornada de debate, a una media docena de testigos, entre los que estuvo presentes la intendente Norma Trigo, que con sus dichos complicó la situación judicial de Salgado al asegurar que mientras ella fue concejal, “no tuvimos oportunidad de acceder al expediente de La Salada ni ver la manera en la que se administraba el dinero generado por la playa de estacionamiento”.

Y es que una de las causas que enfrenta a Salgado y su gabinete con la Justicia, tiene que ver con el manejo que hizo la comuna, entre 2013 y 2016, de la playa de estacionamiento de la feria La Salada, que durante ese tiempo quedó en manos del municipio, aunque no hay detalles ni registros del manejo de ese dinero, que algunos estiman en diez millones de pesos.

Sergio Salgado ha declarado en la previa que esa playa era administrada por entidades del departamento, como clubes y escuelas y que el municipio a su mando, solamente se encargaba de dar los turnos, pero lo cierto es que esta declaración choca con algunos testimonios, entre ellos el de la propia intendente Trigo, quien sostuvo ante el tribunal que siendo concejal, fue a la feria y que quien le cobró el estacionamiento no fue ninguna entidad, sino Flavio Araya (39), uno de los ex funcionarios de Salgado, también acusado y en el banquillo de los imputados.

Entre los testigos que declararon en la primera jornada, estuvo también Fernando Solorsa, que es el abogado de Jorge Castillo, dueño de La Salada y que explicó ante el tribunal, que existió un acuerdo, primero escrito y luego de hecho, por el cual la comuna se hizo cargo de la playa de estacionamiento de la feria, entre setiembre de 2013 y marzo de 2016, plazo de tiempo en el que la feria no tuvo ninguna injerencia en la playa y en la que, según el abogado, se habrían recaudado unos 50.000 pesos diarios de sábado a domingo que es cuando abre la feria.

Y si bien es cierto que hubo entidades que fueron beneficiadas por dineros de la playa de estacionamiento, no es menos verdad que no está claro el dinero que recaudaron, porque no ha y registro y que también, habían funcionarios y empleados municipales en la zona de la playa.

El resto de los imputados que acompañan a Salgado son, además del mencionado Flavio Araya, Marcial Ibarra (45), el ex titular de Hacienda, Franco Ojeda (39) y la ex secretaria de Salgado Gisela Ruggeri (38).

Pero Salgado no está en juicio solo por el caso de La Salada, ya que también se lo investiga por la emisión de cheques municipales para la compra trucha de combustible, por el proyecto para construir una planta de destete en un terreno cercano al Iscamen y por desobediencia ante un pedido de Fiscalía de Estado.

El juicio apenas ha comenzado: la primera jornada estuvo colmada por el caso de La Salada y por algunas declaraciones que hizo Salgado ante el tribunal, y que eligió testificar en los expedientes por la planta de destete y en la que se lo acusa por la emisión de cheques para comprar combustibles a un lubricentro que no es proveedor de la comuna. En ambos casos, Salgado buscó despegarse de las acusaciones. En cualquier caso, en los próximos días esas causas serán analizadas por el tribunal que escuchará también a los testigos.

