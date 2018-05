Juicio a Sergio Salgado: se confirmó que, al menos durante el primer año, el dinero recaudado del estacionamiento no fue a parar a ninguna entidad benéfica

En la segunda jornada del juicio que se le sigue al ex intendente Sergio Salgado, entre otros cargos por presunta malversación de fondos públicos, fue el turno de la feria La Salada.

Luego de la declaración de algunos testigos que desfilaron por el tribunal, empezó a asomar la confirmación de que -al menos durante el primer año- los fondos recaudados de la playa de estacionamiento, no fueron a parar a ninguna entidad benéfica, sino por el contrario, los mismos eran retirados por distintos funcionarios de Sergio Salgado, como Marcial Ibarra, Flavio Araya y Alfredo Cato Lezcano, con un destino incierto.

También se confirmó que no había registros de ingreso ni de salida del dinero que ingresaba al municipio por ese concepto.

Sobre el final de la segunda jornada de debate, también declaró el ex concejal Antonio Ponce y uno de los denunciantes mas implacables que tuvo la gestión de Sergio Salgado. Ponce confirmó que los concejales no pudieron acceder al expediente de La Salada, firmado entre Jorge Castillo y el municipio, y que los pedidos de informe que se generaban desde el Concejo para intentar aclarar ese tema, no eran considerados por el entonces intendente.

El tribunal, a través su presidente Armando Martínez, tuvo que llamar la atención a Carlos Moyano, abogado defensor de Salgado, por realizarle preguntas a Antonio Ponce de algunos actos de gobierno que tuvo durante su intendencia y que abarcó dos períodos, entre 1999 y 2007, y que no eran materia de debate.

Ponce si bien dejó en claro que en lo personal no tenía ninguna “animosidad” contra Sergio Salgado, sino que sus denuncias fueron hechas en el marco de la gestión de gobierno de éste y cuando él era concejal, reconoció que debió denunciar ante la Fiscalía de Santa Rosa a los padres del propio Salgado, porque lo siguieron por calles de Santa Rosa a bordo de una camioneta en actitud “amenazante”.

(Ampliaremos)