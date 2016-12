Juicio por violencia de género a Salgado: declararon los médicos de la causa; el debate se pospuso hasta febrero

El análisis de los distintos informes médicos serán fundamentales para saber si hubo agresión de Sergio Salgado a su ex pareja, Bárbara Dorcemaine.

Sigue adelante el juicio por violencia de género contra el ex intendente Sergio Salgado, acusado por su ex pareja Bárbara Dorcemaine y fue el turno de los médicos. Declararon ante el tribunal los médicos que revisaron a la ex Reina de La Vendimia en las horas posteriores a aquellas en las que radicó la denuncia.



Así, el primero en pasar ante el tribunal fue Roberto Sánchez Imburgia, miembro del Cuerpo Médico Forense, quien señaló en su informe la presencia de una serie de hematomas en las piernas de Dorcemaine “compatibles con una mano que aprieta esa zona”; además el médico consignó que la joven le refirió dolores en la muñeca y en el hombro “aunque yo no pude verificar ninguna lesión significativa compatible con lo que ella sostenía; si hubiese tenido dudas, le hubiese pedido un estudio”, dijo el galeno.

También declaró el médico de Sanidad Policial, que atendió a Bárbara Dorcemaine a las pocas horas de la denuncia y consignó en su informe la existencia de un traumatismo leve en la muñeca y también en el hombro, compatibles con la historia que ha contado la mujer.

Hay que recordar que, según el relato de Bárbara Dorcemaine, aquella noche del 14 de febrero de 2015, ella encontró en el celular de Salgado mensajes amorosos con su secretaria, asunto que desencadenó una pelea; dijo que le quitó el celular y que él la siguió por toda la casa para recuperarlo. Durante esa discusión Salgado la habría empujado, le habría torcido las muñecas e incluso arrojado sobre una ventana, todo con la idea de recuperar el celular hasta que finalmente lo logró. Salgado ha negado el hecho.

Pero además de estos informes médicos oficiales, Dorcemaine recurrió a una serie de médicos particulares donde le diagnosticaron el 20 de febrero, una tendinitis leve en el hombro derecho y más tarde, ya en marzo, un esguince de hombro. Estos diagnósticos fueron motivo de polémica, ya que para la defensa del ex intendente de Santa Rosa, “no se corresponde lo que hay en esos informes, con lo que vieron los médicos apenas se hizo la denuncia. Yo creo que Dorcemaine ha ido de médico en médico tratando de que alguien le diagnostique lo que necesita para su denuncia”.

Sin embargo, desde la querella aseguraron que las pericias médicas “son contundentes y apoyan su relato al 100 por ciento. Ella dice que la empujó, que le torció la muñeca y todo eso sale en los informes que hemos presentado”.

El fiscal de la causa, Emiliano Ortega pidió a la juez María del Valle Sierra, que los informes médicos particulares que aportó la querella como prueba sean enviados al Cuerpo Médico Forense para que realice un informe: “Necesito saber si lo que allí se consigna, es decir la tendinitis y luego el esguince pudieron haber estado antes, cuando la revisaron apenas puso la denuncia y eso no surgió en el chequeo de los médicos”.

Ahora, el debate pasó a un cuarto intermedio hasta febrero, cuando serán citados a declarar los testigos de la defensa y se espera, para mediados de ese mes la lectura de la sentencia.

(Ulises Borderil)