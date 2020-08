Junín presentó juegos hechos de material reciclado que serán sorteados en el Día del Niño

Los «ecojuegos» fueron elaborados por la planta Junín Punto Limpio.

La Municipalidad de Junín presentó una línea de juegos de mesa llamada “Ecojuegos”, los cuales fueron elaborados por la planta de reciclado Junín Punto Limpio, y serán sorteados con motivo del Día del Niño.

El acto se realizó en el Salón Cultural Cervantes, y estuvo encabezado por el intendente, Héctor Ruiz; el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Ricardo Morcos; el encargado de la Planta Junín Punto Limpio, Daniel Azcurra; la diseñadora Marcela Sozzi; además de funcionarios municipales y concejales.

El intendente aseguró: «Buscamos que cada uno de los chicos tenga un jueguito y se pueda divertir, y además volver al origen de los juegos. Si bien la informática está buena y está bien que la hagan, también nos gusta que volvamos a los juegos de nuestra infancia que eran muy buenos, y queremos compartirlos».

«En la primera etapa se realizará un sorteo por el Día del Niño, donde ya estamos superando los 200 premios. Los chicos se inscriben en la página web, y se van a rifar estos 200 juegos, donde gran parte son estos jueguitos que tenemos hechos con la planta», explicó Ruiz.

El encargado de la planta Junín Punto Limpio, Daniel Azcurra, manifestó: “Es un orgullo porque el programa sigue avanzando. Lo más importante de esto es que se hace con elementos reciclados, gracias a la colaboración de todos los vecinos”.

La diseñadora Marcela Sozzi añadió que: «El material con el que están hechas las fichas no es tóxico y es doblemente ecológico, ya que procede de material natural, y no ha tenido ningún tipo de procesamiento de petróleo, por lo que es no tóxico, y es amigable con el medio ambiente»

Por su parte el presidente del HCD, Ricardo Morcos, sostuvo: «Junín es un municipio pequeño, pero hace cosas de municipios grandes. Hay muchos concejales que unánimemente, más allá de los partidos políticos, apoyan este trabajo. Esto ya no es de un partido político que está circunstancialmente en el gobierno, sino que esto es de todos los juninenses».