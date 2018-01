Junín: ¿Quién mató a Ana Molina?

Nadie sabe quién mató a Ana Molina. El crimen ocurrió en una finca de Junín hace ya nueve años. La mujer fue golpeada y arrojada con vida al cauce de un canal de riego. Piden reabrir la causa.

Uno de los crímenes impunes más llamativos de los que pueblan las páginas policiales de la zona este, es el asesinato de Ana María Molina, una mujer de 79 años cuyo cuerpo apareció flotando en las agua de un canal de riego, el 26 de diciembre de 2008. La investigación del caso fue penosa desde el comienzo y así, nueve años después, la Justicia no tiene identificado al asesino y apenas existe una certeza: el que atacó a la mujer en su finca de Junín no era un desconocido para ella.

El crimen de Ana María Molina ocurrió un día después de la Navidad del 2008. Inicialmente, la policía pensó en un accidente o, incluso, en un suicidio. El cuerpo de la mujer apareció flotando en las aguas del canal matriz San Martín y desde allí, cerca del barrio Ambrosio, fue rescatado por personal policial: había recorrido varios kilómetros por el agua, tenía lesiones en los brazos, las piernas y el rostro, además de algunas costillas quebradas, y si bien parte de esas heridas fueron consecuencia de los golpes al correr por el canal, los peritos coincidieron en que fue golpeada antes de ser arrojada al agua.

Ana Molina tenía una finca en las afueras del pueblo de Medrano, vivía sola y por eso mismo, para tener compañía permanente, algunas piezas de la propiedad habían sido ocupadas por un matrimonio con un hijo de diez años, que hacían las veces de caseros del lugar. Y aunque nunca se pudo probar nada, las sospechas de la familia de Ana Molina sobre esa gente subsisten hasta hoy.

El crimen ocurrió esa misma mañana del 26 de diciembre de 2008: alguien entró a la casa de la mujer, posiblemente tuvo una discusión con ella, hubo golpes que no fueron mortales y el asesino cargó a la mujer en una carretilla, cruzó toda la finca y arrojó el cuerpo por los fondos de la propiedad, por donde pasa el canal San Martín y así, arrastrada por el agua, doña Molina murió ahogada.

Algunas curiosidades que tuvo el caso y la escena del crimen: no faltaba nada de la casa, ni siquiera un monedero donde la mujer tenía todo el dinero de su jubilación y que en todo momento estuvo a la vista; el asesino se fue de la casa cerrando la puerta con llave y también, tuvo tiempo de lavar la carretilla y guardarla en el galpón. “No pudo haber sido un desconocido. Quién se toma el trabajo de ordenar todo, cerrar con llave, lavar y guardar la carretilla en la que la arrojaron y encima, no se roban nada, ni siquiera el dinero de su cartera”, señalan los familiares de la mujer, que hoy hacen trámites para que la investigación del caso se reabra.

Según cuenta la familia de Ana Molina, la investigación del caso “fue muy mala. Nunca investigaron el rastro de la carretilla que iba rumbo al canal ni tampoco las pisadas de mujer que la acompañaban; tampoco dieron con la carretilla y fuimos nosotros quienes la encontramos en el galpón. Había sido lavada, pero entre los pliegues de las chapas se encontraron restos de sangre, que terminaron siendo los de Ana Molina”.

Aunque las sospechas de la familia se centran en los caseros, que declararon que esa mañana no estuvieron en la casa y que a los pocos días abandonó la finca, lo cierto es que no se les pudo probar nada. Un dato curioso es que siendo menor, el hijo de los caseros declaró, aunque sin toma de juramento y dijo que no recordaba nada, ni siquiera que había vivido en esa finca a las afueras de Medrano.

“Ese muchacho, que entonces era solo un niño, ahora es mayor de edad y entonces puede declarar como testigo y bajo juramento. Lo que estamos buscando es que la Justicia desarchive el caso y que se llame al hijo de los caseros para que declare, no creemos que pueda insistir bajo juramento, con que no recuerda dónde vivió a los diez años”, cerraron los familiares.

Foto: Ana Molina (derecha) junto a su hija Fanny

(Ulises Borderil)