Junín tendrá su velada boxística

El próximo 15 de diciembre, en el Estadio Cubierto La Colonia, en La Colonia, la Municipalidad de Junín realizará una velada boxística de primer nivel, bajo la organización de Arano Box Producciones y la televisación para toda América.

La realización de dos títulos y la fuerte presencia de un buen número de ascendentes peleadores locales serán los puntos fuertes de la singular función pugilística la cual estará encabezada por dos invictos campeones, el cordobés Héctor “Pajarito” Sarmiento (titular nacional de peso pluma) y el noqueador puntano Fabricio “El Turbo” Bea (monarca sudamericano súper pluma).

Entre las figuras locales que formarán parte de la función estará el muy sólido valor juninense Maximiliano Segura, invicto boxeador de peso ligero.

Héctor Edgardo Sarmiento, de 25 años, nacido en la capital de Córdoba, marcha invicto en 19 presentaciones, habiendo ganado en la totalidad y con nada menos que 13 KO. Es el campeón argentino de los 57,150 kg, título que ganó el 9 de diciembre del año pasado al vencer por puntos al santafesino Emanuel González. Realizará en Junín la primera defensa de la corona.

Fabricio Bea, el juvenil de 21 años, nacido en Villa Mercedes (San Luis), es uno de los prospectos más potentes y sólidos del boxeo nacional. Con una foja corta pero impresionante de 11 peleas, 10 victorias y un empate, tiene la especial particularidad de haber ganado todas las peleas por KO.

El 29 de septiembre de este año, en lo que fue su última presentación, obtuvo el título sudamericano de los 58.967 kg, al superar por KO en el segundo round al tucumano Gabriel Ovejero.

El programa de peleas:

Braian Martínez vs. Juan Carlos Jofré (4 rounds – Peso Ligero).

Ramiro Martínez Lucero vs. Ángel Rafael González (4 rounds – Peso Súper Ligero).

Leonardo Ortiz vs. Leonardo Cortez (4 rounds – Peso Ligero).

Héctor Sarmiento vs. Matías Leiva (10 rounds – Peso Pluma).

Fabricio Bea vs. Hugo Alfredo Santillán (12 rounds – Título sudamericano Súper Pluma).

Maximiliano Segura vs. Franco Jaime (6 rounds – Súper Ligero).

Peleas amateurs

Mayra Jabdor vs. Celeste Montiel (57 kg.)

Franco Oviedo vs. Rodrigo González (52 kg.)

Francisco Maza vs. Valentín Alvio (52 kg.)

Tobías Alí Muzaber vs. Alejandro Quispe (64 kg.)