La actividad económica cayó en noviembre 3,7% interanual

Así lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El nivel de actividad económica registró en noviembre una caída de 3,7 % respecto a igual mes del 2019, informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). De esta manera, la economía nacional acumuló así una contracción de 10,6 % en los primeros 11 meses del año.

En tanto, frente a octubre pasado, el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) registró en noviembre una mejora de 1,4 %. En este sentido, durante el onceavo mes del año, crecieron cuatro de los quince sectores productivos medidos por el Indec. Como comparación, en octubre había crecido solo uno.

“Intermediación financiera lideró el crecimiento, seguido por comercio, industria y electricidad, gas y agua. Estos últimos tres sectores se recuperaron de la caída de octubre. La Industria tuvo el mayor crecimiento desde abril de 2018″, indicó el Ministerio de Economía.

Por sector, intermediación financiera creció un 11,7 % interanual; comercio 3,9 %; industria 3,7 % y electricidad, gas y agua 1 %. Por contraposición, las actividades con mayor incidencia negativa en la variación interanual del EMAE en noviembre de 2020 fueron:Transporte y comunicaciones con el 18,2 % y Hoteles y restaurantes con el 53,2 %.

Por su parte, las menores caídas se dieron en administración pública (-7,5% vs. -7,8% de octubre), pesca (-7,2% vs. -25,8%), enseñanza (-4,3% vs. -4,5%), construcción (-3,4% vs. -9,1%), salud (-1,5% vs. -1,9%), actividades inmobiliarias y empresariales (-1,4% vs. -3,3%).

Desde el Ministerio de Economía subrayaron que, con el resultado de noviembre, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) acumula siete meses consecutivos de crecimiento respecto al mes previo, y tanto la industria como la construcción ya operan en niveles por encima de lo que lo hacían antes de la pandemia.

Según estimaciones privadas, la economía habría terminado el 2020 con una caída del PBI aproximada de 10%. Tras ese desplome, las estimaciones privadas y del Gobierno nacional hablan de un rebote este año que podría alcanzar el 5%, según un estudio realizado por LatinFocus en base a las proyecciones de 40 consultoras, bancos y fondos de inversión.

“La economía seguirá siendo frágil debido a la inflación elevada, los controles de capital, los desequilibrios macroeconómicos y las políticas hostiles al mercado”, explicó el informe, publicado la semana pasada.

