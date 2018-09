La administración de Norma Trigo comienza a saldar los subsidios que “desaparecieron” de la gestión de Salgado

La municipalidad de Santa Rosa comenzó a pagar los subsidios que “desaparecieron” de la gestión de Sergio Salgado, dos millones cien mil pesos, que el gobierno nacional había destinado para distintas obras dentro del departamento y que nunca se ejecutaron.

Se trata de 3 subsidios otorgados por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación a la Municipalidad de Santa Rosa en los años 2013 y 2015, durante la gestión del ex intendente kirchnerista Sergio Salgado.

Ante la presentación de estos convenios no rendidos ante el Gobierno Nacional por el gobierno municipal anterior, la actual gestión asumió el compromiso de reconocer esta deuda heredada y rendir los subsidios.

El total de los subsidios asciende a Pesos dos millones ciento cuarenta y un mil doscientos ochenta y nueve ($2.141.289) correspondientes al Expediente Nº E-29008-2012 (con Resolución ex SOyCC Nº1612/13 y Resolución ex SOyCC 705/15 por $767.589), el Expediente E-17361-2013 con Resolución ex SOyCC Nº1178/13 y Resolución ex SOyCC Nº706/15 por $991.850) y el Expediente Nº E-17363-2013 (con Resolución ex SOyCC Nº1173/13 y RESOL-2017-1146-APN-SEGAI•MDS por $381.850).

Estos montos fueron depositados en las cuentas municipales, pero jamás fueron rendidos ante el Ministerio de Desarrollo Social. Esto provocó que hasta hace unos meses atrás, el municipio no pueda participar de ningún programa y proyecto de Nación, y además no poder celebrar convenios por nuevas obras y beneficios para los santarrosinos.

Con la Resolución Nº1149/2018, el ejecutivo municipal decidió comenzar con los pagos para regularizar esta situación con el ministerio nacional, marcando una nueva etapa de trabajo en conjunto con este organismo público e instituciones afines.

Pago de contratados

Además, esta semana comenzaron a cobrar los contratados santarrosinos, por lo que se encuentran al día con sus haberes.