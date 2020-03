La Archipeña, refugio del folklore argentino en Madrid

Todos los jueves, en un pequeño salón de la ciudad, un grupo de españoles y algún argentino que por allí pase, se reúnen a cantar nuestra música popular.

La gira, que quien esto escribe y Oscar Domínguez hicimos por España y Alemania, cerraba su ciclo de conciertos en la Biblioteca Pedro Salinas de Madrid. Entre el público era notorio el disfrute que dos personas, de unos 70 y tantos de años, mostraban canción tras canción.

Cuando finalizamos, se arrimaron a saludarnos e invitarnos para el día siguiente en que se llevaría a cabo una peña donde se canta solo folklore argentino. Naturalmente accedimos.

Así fue que al otro día, jueves a la noche, nos llevaron a vivir una de las emociones más fuertes del periplo europeo. En un pequeño salón, con un escenario, sonido y mesas a los costados, típico de las reuniones cantoras en nuestro país, una treintena de personas, en su gran mayoría españoles, se reunieron a cantar nuestra música popular.

Lo hacen desde hace más de 40 años, todos los jueves y le dieron en llamar La Archipeña.

La modalidad es: un artista principal, en esta noche un conjunto integrado por una mujer y cuatro varones, y después de esa actuación, cada uno que sepa tocar algo en la guitarra sube y canta lo que quiera. Algo que cuesta creer.

Primera

Con una particular forma de tocar los ritmos folklóricos argentinos en las guitarras y el bombo y el inconfundible acento español, se va desgranando un variado repertorio, integrado, principalmente, por las canciones tradicionales más conocidas. Y cantan los que hacen de público también. Y no sorprende que salgan las parejas a bailar zambas y chacareras, también con su estilo. En cada interpretación sobrevuela un sello chalchalero, especialmente en las introducciones, los “adent..” y los cortes de las últimas sílabas de los versos.

Quisimos saber algo de la historia de La Archipeña y, tanto Rosa como José, nos dijeron: “Esto nace a finales de los 70 aquí en Madrid donde hubo muchas peñas con música argentina, boliviana, chilena, etc., muy concurridas por el público español. Con el tiempo fueron desapareciendo, quedando muestras mínimas de ellas, pero ésta, La Archipeña que se caracterizó por la música folklórica argentina, siguió hasta nuestros días. En aquellos años éramos jóvenes que íbamos a escuchar. Hoy somos los protagonistas cantando y bailando esta música popular…”, comentaron.

Segunda

“En aquellos años venían muchos de los artistas consagrados de Argentina, como Jorge Cafrune, Mercedes Sosa, Los Cantores de Quilla Huasi y tantísimos más.

En definitiva, somos el conjunto de un grupo de personas, que por su edad ha vivido el folklore sudamericano desde muy joven y ha podido, al paso de los años, después del trabajo y la edad, volver a recuperar algo que para nosotros es una pasión, que es la música argentina…”, remarcaron.

Ritual de la zamba

Pero sería al final de la noche cuando la mayor emoción se iba a vivir. Todo el público se pone de pie, hace una ronda y se toman de la mano. En ese momento, alguien que hace de director pregunta: ¿Estamos listos?. Cuando la respuesta marca el sí, dan la orden de empezar.

Allí aparece en las voces de todos Zamba de mi esperanza. Se canta a viva voz, mientras realizan un suave movimiento hacia los costados, como danzando. El director da pequeñas frases para algún lucimiento solista. La emoción es total.

Cuando preguntamos por qué Zamba de mi esperanza, respondieron: “Gracias a Felipe Pinto, y después de escuchar en la voz de Jorge Cafrune la Zamba de mi esperanza, empezamos todos a cantarla siempre.

Si tú te juntabas con amigos que conocían 4 canciones de Argentina, una era la zamba. Por la razón que sea, a esa canción la conocía todo el mundo. Salía en todas partes, en las radios, la televisión y todo el mundo se la sabía. Por las razones que sea, caló. No se puede saber por qué una canción si y otra no. En las peñas, la gente iba por afición, no se sabía canciones, pero esta sí. Y la pusimos como remate de cada noche, por la sencilla razón que la conocíamos todos…”.

La música folklórica argentina tiene un refugio en Madrid, España, La Archipeña. Nada más que agregar.

Por Roberto Mercado

romercado1962@yahoo.com.ar