La Cooperativa Popular de Rivadavia advirtió sobre un intento de estafa

Solicitaron a los vecinos que no dejen ingresar a nadie a sus domicilios que se identifique como personal de la Cooperativa.

La Cooperativa Eléctrica y Anexos Popular de Rivadavia advirtió este viernes sobre un intento de estafas en la zona de Andrade.

“El modus operandi es la recepción de un aviso impreso argumentando que no se ha podido realizar la lectura del medidor y que solicitan el ingreso al domicilio”, explicó la Cooperativa en un comunicado y añadió “solicitamos que no autoricen su ingreso ya que no pertenecen al personal de la Cooperativa Popular”.

