La Corenave solicita que se suspendan los actos vendimiales y asegura: «sin agua no hay vendimia»

En un comunicado, la Comisión de Reinas Nacionales de la Vendimia se expresaron en contra de la reforma de la ley 7722 y exigieron al Gobierno que la vete. Leé el comunicado.

Las reinas mendocinas, nucleadas en la Comisión de Reinas Nacionales de la Vendimia se unieron al pedido en contra de la reforma de la ley 7722. En un comunicado que publicaron en sus redes sociales pidieron al gobernador Rodolfo Suarez vetar la modificación. Caso concreto solicitan se suspendan todos los actos vendimiales porque «sin agua no hay Vendimia», sentenciaron.

La actual Reina Nacional de la Vendimia, María Laura Micames, se manifestó en contra de la reforma de la 7722. (Foto: Los Andes)

Este es el comunicado completo de la Corenave

Desde la Comisión de Reinas Nacionales de la Vendimia nos unimos al pedido del pueblo de Mendoza que se ha manifestado en contra de las modificaciones a la #Ley7722, que regula la actividad minera en la misma.

Haciendo caso omiso al reclamo de la marcha más grande de la historia en la Provincia, el Gobierno a decidido promulgar las modificaciones igual, pasando por arriba de los mendocinas y las mendocinos que pacíficamente pidieron el veto.

Frente a la negativa por parte del Gobernador, Rodolfo Suárez para retrotraer la modificación que habilita el uso de contaminantes, como cianuro o ácido sulfúrico, y el rechazo a la protesta, creemos necesario y urgente, solicitar no se realicen ningún acto previsto para la Vendimia 2020, hasta que se dé marcha atrás con esta reforma que pone en peligro nuestro recurso más preciado que es el Agua.

Si no es así, entendemos no hay nada que festejar y por ende SIN AGUA NO HAY VENDIMIA.

Solicitamos a los Departamentos se adhieran a esta medida para poder levantar la voz, exigir el cuidado de nuestros recursos naturales, y establecer políticas públicas reales que defiendan al medio ambiente.

Las discusiones sobre la matriz productiva son importantes y totalmente válidas, pero nunca a costa del pueblo.

El agua de Mendoza no se negocia!

#La7722nosetoca