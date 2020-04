La DGE entregará 120 mil cuadernillos educativos para todos los niveles

El material propuesto por Nación arribó a la provincia y servirá para llegar a los lugares donde no hay conectividad.

La Dirección General de Escuelas recibió el pasado martes 120 mil cuadernillos enviados por el Ministerio de Educación de la Nación. Los mismos, servirán para reforzar el aprendizaje donde no hay conexión a Internet.

El Director General de Escuelas, supervisó el arribo y la descarga de los materiales, que llegaron en camiones a la Escuela Pablo Nogués.

Son cuadernillos que teníamos en PDF, los estábamos trabajando y que los sumaremos a nuestra planificación de la DGE. Vienen divididos por niveles: de 0 a 3 años, 4 y 5, y así sucesivamente, hasta quinto año. Es un material que nos va a ayudar mucho en los lugares que no tenemos conectividad y a donde no podemos llegar.

Esta es la primera entrega, ya que en tres semanas va a haber una segunda llegada de libros.

Desde el gobierno escolar apuntan a garantizar que, como se hizo en la primera etapa del aislamiento y la suspensión de clases presenciales, se pueda cubrir la matrícula total de todos alumnos de la provincia.

Por su parte, la directora de Planificación de la Calidad Educativa, Silvina del Pópolo, explicó:

En realidad, lo que buscamos con la distribución de estos cuadernillos no es suplir lo que el docente propone. Sabemos que hay propuestas muy ricas y muy variadas por parte de nuestros docentes, pero sí complementarlo en aquellos casos en los que la plataforma digital o los recursos tecnológicos no son suficientes porque los chicos no tienen conexión o porque no llegue la conexión hasta sus hogares.

Del Pópolo.