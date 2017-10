La Dormida: Desde una escuela rural Cornejo anunció  que asignará 380 millones para la zona docente y jugó al fútbol con los alumnos

Alfredo Cornejo anunció desde una pequeña escuela de La Dormida, la 1-465 Eduardo Jenner, con matrícula de apenas 71 alumnos que “queremos beneficiar a las escuelas rurales” y anunció que se tratará en la legislatura “para que nadie toque la zona” a los docentes, una inversión que en ese tópico será de 380 millones de pesos en 2018.

En esa escuela inauguró un playón deportivo junto a la intendenta Norma Trigo, el director general de Escuelas, Jaime Correas, y al subsecretario de Deportes Federico Chiapetta, y de inmediato aprovechó para “estrenarlo” jugando a la pelota con los alumnos.

El Gobernador se refirió a la nueva obra y mencionó que “queremos que nuestros chicos estudien, se preparen para el futuro y tengan las condiciones, y que los docentes estén en un buen clima de trabajo y hagan sus tareas con alegría, y acá se nota el buen clima de trabajo y la predisposición de todos”.

“Hay muchas escuelas que todavía necesitan infraestructura de este estilo, y fundamentalmente en los lugares rurales, y queremos revertir esta historia, pero no hacemos magia -aunque muchos lo proponen- para resolver situaciones de una semana a la otra. Creemos que hay que decirles la verdad a los mendocinos. Decirles qué cosas se puede y cuales no se pueden y con qué tiempos, por eso nosotros en general vamos a todos los lugares con obras y acciones ya hechas o en camino de hacerse, no como antes, que se recorrían los departamentos con propuestas que después no se cumplían. Le hemos impreso otro matriz al gobernar, que es mostrar cosas sencillas”.

Norma Trigo destacó que “este playón tiene un sentido comunitario. No solo es para los alumnos de la escuela. La sociedad podrá practicar todas las disciplinas. La iluminación ayuda mucho en esta zona rural, para que todos practiquen deportes a cualquier hora. Sirve para la contención y la inclusión de los chicos”.

Chiapetta se refirió al apoyo que brinda el Gobierno provincial y anticipó que “el Gobierno va a seguir junto a Santa Rosa, donde ya se comienzan a ver los resultados con los protagonistas que son los vecinos, clubes y organizaciones sociales con nosotros atrás que nos compromete el doble para trabajar en conjunto.”

Proyecto de Zona

El Gobernador anunció en su discurso que “estamos tratando un proyecto en la Legislatura para que nadie toque la Zona. Escuelas como estas se verán beneficiadas porque queremos premiar a los docentes de zonas urbanas o de barrios urbano marginales. Hoy tenemos zona en el centro de Malargüe pero no tenemos en las escuelas albergue de ese departamento. No le vamos a tocar la zona al microcentro de Malargüe”, y aseguró que “quien cobra zona lo cobrará hasta que se jubile, pero en un futuro los que cobren zona lo harán donde corresponde, y las zonas que no se cobran se cobrarán. En particular queremos beneficiar a las escuelas rurales, queremos que la gente se quede en el campo”.

“Los alumnos van a tener una educación de calidad, los docentes van a estar motivados. Vamos a sumar $380 millones para agregar a la Zona, será la prueba de que los docentes van a cobrar más, reorientada con criterios de ruralidad”, detalló Cornejo.

Detalles de la obra

Los niños realizaban las actividades deportivas en el predio donde hoy se ubica el playón deportivo. Este nuevo espacio permitirá mejorar las clases de Educación Física y facilitará la integración social de los niños, jóvenes y adultos a través de diversas actividades deportivas.

El playón se construyó con orientación de Norte a Sur para evitar el encandilamiento hacia las metas. Tiene dos ingresos, uno para la comunidad, y el otro desde la escuela para un uso educativo.

Tiene cuatro equipos de luminarias, bancos para equipos técnicos, bicicleteros, cesto de basura, bebedero y desagües pluviales necesarios.