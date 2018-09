La escuela 1-176 “Alas Argentinas” de Phlipps, cumple su centenario de vida

Con un gran acto y un repaso por su historia, la institución celebra el centenario de vida

“Con las alas del alma desplegadas al viento, desentraño la esencia de mi propia existencia sin desfallecimiento, y me digo que puedo como una constante y me muero de miedo, pero sigo adelante…”.

Así, como alguna vez escribió la inmensa Eladia Blázquez, los hermanos Octaviano y Ernestina Moyano Rosas desentrañaban la esencia de su propia existencia dando clases en una escuela provincial que echaba raíces en Philipps. Corría el año 1916.

Hasta que un 1 de septiembre de 1918 el Consejo Nacional de Educación se hizo cargo de la misma dando inicio así a un camino que hoy cumple cien años y en la que la encuentra total y definitivamente arraigada a una comunidad que la tiene entre las instituciones fundamentales del pueblo.

Y si bien cumplir un siglo de existencia amerita una celebración, la misma no sería completa sino se retrotrae la vista atrás para saber de dónde se viene y poder así mirar al futuro por venir.

Pensar en grande

“Con las alas del alma desplegadas al viento, porque aprecio la vida en su justa medida al amor lo reinvento, y al vivir cada instante y al gozar cada intento, sé que alcanzo lo grande, con las alas del alma desplegadas al viento….”, continúa Eladia, sentenciando que ese amor reinventado tantas veces no tenía otro objetivo que pensar en lo grande, y eso era, ni más ni menos, que lograr la casa propia y definitiva, la que iba a demorar mucho más de lo soñado.

En los primeros años fue pasando de un primer edificio ubicado en la calle Pueyrredón a una casona de don José Musri situada en Carril Retamo y Joaquín V. González, como sucedió allá por 1942.

Mientras, se vivía y se gozaba cada intento, cada paso hacia adelante en busca de ese sueño.

Renacer de entre los escombros

“Con las alas del alma desplegadas al viento, más allá del asombro me levanto entre escombros sin perder el aliento y me voy por las sombras con algún filamento y me subo a la alfombra con la magia de un cuento…”, afirma la cantora, como reflejo de uno de los peores momentos que vivió la escuela en 1956, cuando un incendio destruyó parte del establecimiento.

A pesar de ello y con el apoyo de la comunidad, la misma se levantó entre los escombros sin perder ese aliento que el rumbo marcado le exigía y que no dejaba de ser mágico como un cuento.

Mientras, habrían de sucederse fechas muy importantes en su historia, como por ejemplo que en 1965 el entonces Diputado Santiago Felipe Llaver presentó el proyecto en la Cámara de Diputados para lograr el nuevo edificio, a la vez que lo gestionaba ante el Gobierno Provincial.

El 18 de septiembre de 1966 es bautizada con su nombre definitivo. Por iniciativa de la entonces Directora Inés Juan de González y el docente Maximiano González la escuela pasa a llamarse Alas Argentinas, siendo apadrinada por la IV Brigada Aérea con sede en Mendoza.

Hasta que un 14 de marzo de 1973 queda inaugurado su actual y definitivo edificio ubicado en el Carril Retamo.

Actos por la celebración y la memoria

“Con las alas del alma desplegadas al viento, atesoro lo humano cuando tiendo las manos a favor del encuentro por la cosa más pura, con la cual me alimento, por mi pan de ternura, con las alas del alma desplegadas al viento…”, va concluyendo Eladia Blázquez, como preludiando los actos de celebración del centenario que se desarrollarán el 20 de septiembre a las 9:30 hs., a los que invita su actual Directora Dora Del Río junto al personal docente y no docente, y que contará con la presencia de autoridades provinciales, municipales, escolares y la comunidad toda.

Previo a ello, el pasado 13 de septiembre tuvo lugar ese “encuentro por las cosas más puras” que dejó la institución donde ex directivos, ex docentes y ex alumnos recordaron su paso por la escuela a pura emoción, la misma que se vivirá este jueves, donde la Escuela 1-176 Alas Argentinas seguirá desplegando sus alas al viento maravilloso de la educación de un pueblo.

Por Roberto Mercado

romercado1962@yahoo.com.ar