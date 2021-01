La gran oportunidad para los artistas locales

Por diversas razones, los espectáculos de la temporada tendrán una importante presencia de los hacedores del lugar

Con la llegada del verano y de las fiestas populares se vuelve a reflotar una larga discusión, la presencia o no de los artistas locales en los espectáculos de la temporada. Esta vez, y fundamentalmente por las razones económicas actuales y de la pandemia que todos conocemos, aquellos municipios que realizarán algún evento lo harán, en su gran mayoría, con la gente del lugar.

En las convocatorias realizadas al público para los festivales o fiestas de la vendimia que se llevarán a cabo en estos meses, se pone especial énfasis, como tal vez muy pocas veces, en remarcar esta situación. Hasta pomposamente, diríamos, se vierten elogiosos conceptos para los músicos, bailarines y actores que subirán a escena.

Es para celebrarlo, claro que sí. Es una gran oportunidad para que todos aquellos que tienen al arte corriendo por sus venas, puedan demostrar que están a la altura de las circunstancias para ocupar, con calidad y profesionalismo, ese espacio por el que suelen reclamar habitualmente.

Ser o no ser profeta

Es por todos conocida la frase que dice: nadie es profeta en su tierra. Se menciona inmediatamente cuando se toma conciencia de las innumerables dificultades que tienen los artistas para desarrollarse y triunfar en su lugar. Éstos, suelen incansablemente peregrinar por los organismos oficiales en busca de una oportunidad, la que no siempre se encuentra.

El artista local está para completar una programación, actuando muy pocos minutos y cobrando un escaso cachet por su presencia. Seguramente no aparecerá en la difusión, ya que esta estará pomposamente dedicada al número denominado convocante y muchos etcéteras más que harían muy extensa, y quejosa, la nota. También hay que decir estos son los que traen al público.

Por eso es que, por las razones citadas, si las fiestas populares que vayan a realizarse en este verano serán con la gente del lugar, es una gran noticia, pero también será imprescindible que todos quienes suban a escena sepan aprovechar al máximo la oportunidad.

La residencia no habilita

También es cierto, y bueno es reconocerlo, que por el solo hecho de acreditar domicilio en el departamento donde se realiza la fiesta, esto no habilita inmediatamente a merecer un espacio en el escenario. Al lugar uno se lo tiene que ganar con una buena propuesta, que puede gustar o no, pero nunca tiene que estar mal hecha. El vecino no puede juntarse a ensayar dos semanas antes y pretender ser tenido en cuenta. Es necesario tener una actitud y un trabajo profesional que implica ensayos periódicos, estudio, buenos instrumentos y, fundamentalmente, responsabilidad y seriedad con la tarea, entre otras cosas y más allá del talento natural.

Hay que ser consciente de que el momento es muy importante, pero puede ser único. La gente, en su gran mayoría, va a disfrutar del show principal, pero también va abierta a ser sorprendido por una propuesta local, por ello, más allá del tiempo de actuación y del horario en que tocó subir, es fundamental dar el máximo, pero para eso hay que estar preparado.

Que perdure

Los artistas locales son los protagonistas de este momento tan particular y de ellos dependerá de que esto sea un gran trampolín para su futuro artístico. De ser así, para cuando vuelva la tan ansiada normalidad y las fiestas recobren la magnitud que supieron conseguir, podrán reclamar con mucho más que la dirección de su casa, por un merecido lugar en ellas.

También es de esperar que los municipios tomen nota de lo que tienen en su territorio y sepan valorarlo, en especial, cuando vuelva todo a su lugar y los recursos económicos también.

Muchachada, que sea con éxito.

Por Roberto Mercado

romercado1962@yahoo.com.ar