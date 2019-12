La historia de Medrano al resguardo de Silvia Sánchez

Mientras sueña con la edición de su libro, la docente jubilada comparte su conocimiento por las escuelas del distrito

Por pequeños que sean los lugares donde vivimos y nos desarrollamos, estos han adoptado a lo largo de su existencia características particulares y fueron generando rasgos culturales muy propios que le dieron una marcada identidad. Como tantos, también fue el caso del distrito de Medrano, pueblo que comparten los departamentos de Junín y Rivadavia.

Pero siempre es necesario que alguien se encargue de rescatar esa historia, preservarla y ponerla en valor en cualquier ámbito que lo amerite.

Así lo hace Silvia Sánchez, la docente jubilada que con solo nombrarle la palabra Medrano es capaz de desarrollar un monólogo cargado de datos, citas, hechos y anécdotas de ese lugar. Y lo comparte con pasión, como lo hizo en la Escuela Mario Anselmo Sánchez, en el marco del proyecto Medrano, su historia y su cultura que la institución trabajó con los alumnos de primer año.

Vamos a Las Acequias

“Con respecto a los nombres que tuvo el pueblo, primero fue Las Acequias, que se le llamaba así a la parte de Junín, en la finca de Los Correas, porque venían tres canales desde el Dique que regaban esas tierras. Ellos, como tenían propiedades en otros lugares de la provincia, para identificar esta finca decían: “Vamos a Las Acequias”.

«Cuando se hace la estación del ferrocarril se le empieza a llamar Medrano a la parte de Rivadavia. Hasta 1952, en las escrituras del lado de Junín, se seguía indicando como Las Acequias o Tres Acequias. Para mí el lugar se debería llamar Las Acequias….”, comenzó contando con marcada pasión

“En los comienzos la zona pertenecía a grandes terratenientes como don Segundo correa y don Oyarzábal, quienes sembraban extensos alfalfales, trigales y criaban vacas.

«Primero existió la parte de Medrano de Junín, después la de Rivadavia, pero nosotros decimos que no somos ni de Junín, ni de Rivadavia, somos Medraninos.

La docente Silvia Sánchez

«Medrano fue colonizado por españoles, italianos y turcos, quienes encontraron en estas tierras el lugar ideal para desarrollarse.

» La única diversión que teníamos era ir al cine a ver películas mudas, después el sonoro, pero en blanco y negro hasta que en los 60 y 70 llega las películas en color. Para los varones la diversión era el fútbol en el Club Tres Acequias. Allí nace la frase “ya está Medrano en la cancha”, que significaba que el equipo iba a ganar…”, siguió narrando.

Romero y Julieta, versión Medrano

“Los españoles y los italianos son más o menos la misma cantidad, más que los turcos que llegaron después. A principio nadie se podía casar con uno de la otra colectividad, y menos con los turcos porque eran más cerrados.

«Aquí hay una linda historia de amor. En El Topón había una familia de apellido Braín que en los años 30, donde hubo una crisis económica, no pudo pagar sus deudas. El turco Surballe era el comerciante que abastecía a todos los obreros de las fincas de la calle La Legua. Los Braín no cobraban y le debía mucho dinero a Surballe, pero este le seguía dando. La señora Blanca Brían era una bella mujer. Cuando cumplió los 14 años vino Surballe a saldar la cuenta con Braín. Éste le dijo que no tenía dinero. Bien, entonces me voy a quedar con tu hija, así era la costumbre de los árabes. El matrimonio se concretó y tuvieron 5 hijos.

«También la forma de elegir el marido era muy particular, hasta novelezca. Teresa Daminatto se había enamorado del Negro Abdala. Ni la familia Daminatto, italianos, quería al Negro, ni los Abdala, turcos, querían a los Daminatto. ¿Qué pasó? Se casaron igual. Pero tuvieron que hacer dos fiestas, los Daminatto con los italianos, y lo Abdala con los turcos. Algo así como Romero y Julieta, pero de Medrano…”, relataba ante la atenta mirada de los alumnos.

La esposa de Medrano

Silvia Sánchez fue docente y tiene escrito un libro que se llama: Medrano, mi pueblo natal, que aún no ha editado, con la historia de este distrito. En él están narrados una enorme cantidad de datos históricos y anécdotas del lugar.

Se reconoce tan medranina que muchos pensaban que era casada con un tal Medrano, porque cada vez que se presentaba decía: Soy Silvia Sánchez de Medrano, por hacer alusión al lugar donde nació.

“Medrano es todo en mi vida, el amor, la niñez feliz, la adolescencia alegre y una adulta segura, porque venir de El Martillo a Medrano en bicicleta me dio libertad…”, sentenció, como para no dejar dudas.

Por Roberto Mercado

romercado1962@yahoo.com.ar