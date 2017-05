La Libertad cayó agónicamente en Alvear pero la serie sigue abierta

Con goles convertidos por Pablo Sánchez y Franco Domínguez, cuando el partido se acababa, Andes Football Club se llevó el primer cruce de la final por el Ascenso Desaguadero del Federal C y le ganó 2 a 1 a La Libertad. Fernando Abba, con un golazo, había empatado transitoriamente para el Albirrojo. La revancha se jugará el próximo fin de semana para ver quien se sube al Federal B. A continuación reproducimos íntegramente el informe de Alvear Diario:

“Quizás algunos se fueron del estadio con un sabor a poco porque Andes sólo le ganó por un gol a La Libertad pero tal vez esos mismos desconocen los pergaminos que trajo el equipo rivadaviense a General Alvear. La Libertad se armó para ascender y llegó a esta primera final invicto y dejó esa condición en suelo alvearense. Un equipo equilibrado en todos lados. Con una defensa dura, un medio campo que no sólo mete sino también juega y arriba Campos y Villaseca que exigen en todas. El Croto tuvo que lidiar contra todo eso y también contra los nervios de verse en la llave definitiva.

La ausencia de Elio López por derecha le quitó al equipo de Godoy vértigo por ese sector y no tuvo grandes sociedades como en otros partidos. Al Croto le costó llegar con claridad pero tampoco sufrió demasiado. Se estudiaron demasiado como si jugaran a no fallar y a no perder. A los 29´ dos cabezazos en el área de la visita hicieron que el balón le llegara a Pablo Sánchez que definió fuerte a un palo de Villegas que no tuvo resistencia. Se fueron al descanso con la victoria del local pero con la llave abierta por lo hecho por ambos en esos 45 minutos.



En el complemento se quedó el local y La Libertad lo arrinconó casi siempre con centros que le dieron mucho trabajo a Gabriel González. La igualdad llegó a los 33´ por la misma vía. Centro al área, la defensa despejó corto y Fernando Abba de media vuelta metió un golazo de otro partido.

Daba la sensación que se iban a la revancha igualados pero a los 46´, cuando el partido se moría, apareció Franco Domínguez pescando un rebote en el área y definir con mucha frialdad ante la salida de Villegas que se quedó a medio camino.



La serie quedó abierta y habrá que esperar siete días para conocer que otro equipo mendocino se sube al Federal B.”

Síntesis