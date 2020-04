«La localidad de Medrano, en Mendoza, tiene un héroe anónimo»

El jueves pasado Pablo Didier Smatti cometió un error al realizar una transferencia bancaria a través de un alias, por lo que el dinero, en lugar de llegar a su destinatario, terminó en la cuenta de Rodrigo Álvarez, un joven que mostró que aún existen las personas honestas.

Rodrigo es un obrero rural de 25 años que reside en Medrano junto con su madre y sus hermanos. Se convirtió en un ejemplo por su honradez y honestidad, valores que muchas veces escasean en la sociedad actual.

Pablo Didier se contactó con Álvarez a través de Facebook al darse cuenta del error que había cometido.

Cuando este hombre me escribió no le creí mucho porque cuando entré a mi cuenta solo tenia 38 pesos, que es lo único que tenia. Al otro día me quedé con la duda porque él seguía diciendo que era verdad e incluso me envió una foto de la transferencia.

Al volver a meterse en su cuenta bancaria, Rodrigo vio que tenía realizado el depósito y habló con el cordobés que seguía insistiendo sobre el asunto.

Le dije que no se hiciera problema que yo se lo iba a devolver porque no era plata mía. Incluso le envié una foto para que vea que el dinero aún seguía en mi cuenta y que no había tocado nada.

Sin embargo ahí no termina nuestra historia, ya que en tiempos de cuarentena la devolución no sería una tarea sencilla. Aunque Álvarez intentó en repetidas ocasiones realizar el trámite de forma on-line no lo logró, por lo que se dirigió a una sucursal del banco para realizar el reembolso pero recibió una negativa por parte de la institución por no contar con turno.

El lunes pasado finalmente logró realizar la transferencia por cajero automático y devolver el dinero que había recibido por error. Didier agradeció no solo el tener nuevamente el monto en su poder, sino que destacó y retribuyó la honestidad y el compromiso de Rodrigo.

Se puso muy contento me agradeció de corazón por lo que había hecho, incluso se puso a mi disposición para cualquier cosa que necesite y me dio una recompensa por lo que había hecho, siendo que yo le dije que no era necesario pero el insistió.

Pablo además publicó en sus redes sociales la historia junto con la foto de Rodrigo Álvarez y aseguró: «La localidad de Medrano, en Mendoza, tiene un héroe anónimo de aquellos que tanta falta nos hacen.»

Rodrigo, cuando era chico vivió en Las Catitas e incluso fue a la escuela 1-188 Angelino Arenas Raffo, por lo que los habitantes de esa localidad también se alegraron al conocer la noticia.

Tiempo del Este le consultó si quería dejar algún otro mensaje a la sociedad, aparte de su accionar que ya hablaba por sí solo, y el joven nos comentó.