La memoria indispensable

*Por Daniel Fermani

Hubiera querido utilizar la palabra recuerdo en lugar de memoria para esta nota. Pero recuerdo significa volver al corazón, y no puedo imaginar estos hechos en mi corazón, sitio que reservo a las cosas queridas con cuya presencia quisiera quedarme. Lo llamo, pues, memoria, que es mental y no implica la melancolía de lo amado.

Fui estudiante en la época de la última dictadura militar en Argentina, terminaba la secundaria cuando a la salida del colegio soldados armados nos ponían contra la pared para revisarnos, a los chicos de dieciséis y diecisiete años. Al regresar a mi casa, una vez encontré a mi madre aterrorizada, pues habían irrumpido militares en nuestra ausencia –de mi padre, de mi hermano y mía- y habían requisado toda la casa y a mi madre misma en busca de quién sabe qué. En las noches, en el barrio, solíamos escuchar ráfagas de tiros, a veces gritos, y por la mañana siguiente alguna de las casas de nuestros vecinos aparecía abierta, desmantelada, vacía, y por supuesto no volvíamos a ver a ninguno de los integrantes de la familia que había vivido allí.

“Algo habrán hecho”, se escuchaba decir con un indudable resabio de castigo cristiano, cuando algunas personas se referían a los que desaparecían sin dejar rastros. Había en ese comentario la implícita atribución de poderes divinos al gobierno militar, al autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”. Ese “algo” que “habrán hecho” podía variar desde una militancia política a sencillamente ser propietario de bienes que ambicionaban los gobernantes de facto. Tal fue el caso de la familia Masera Pincolini de Chacras de Coria, a quienes secuestraron, torturaron y mataron, y se apropiaron de su casa familiar y de valiosísimos terrenos que los ladrones lotearon para construir un barrio de lujo llamado “Wilri”, por las siglas de los asesinos, y que tiene calles que se llaman: “honestidad”, “justicia”, y otras virtudes sobre las cuales los militares escupieron sus delitos.

Con menos de veinte años transcurrí más de una noche en los sótanos del palacio policial -que más adecuadamente debería llamarse palacio de los horrores-, por el solo hecho de ser estudiante y caminar por una calle del centro de Mendoza o sentarme a un bar con algún amigo, siempre con mi inefable bolsito lleno de carpetas y alguna muda de ropa por si me quedaba a dormir en casa de mis abuelos. Tengo que agradecer al destino o a la suerte el no haber pasado nunca del primer subsuelo del palacio, donde estábamos los de “averiguación de antecedentes”, y no haber sido llevado a los pisos inferiores, desde donde ascendían gritos espeluznantes que durante toda la noche nos hacían poner la piel de gallina. Estábamos todos de pie en una celda totalmente oscura, sin poder vernos las caras, y de vez en cuando alguien se sentaba en la escalera de cemento, por fuera, para tapar el único y minúsculo respiradero de la celda, ya que por esa escalera bajaban a los puntapiés a algún desafortunado hacia los pisos inferiores. Eran noches interminables en las que el horror se sumaba al miedo y a la incertidumbre. Preguntarse por qué estoy aquí, qué he hecho, era totalmente retórico en un país donde no había derechos y donde los ciudadanos éramos todos sospechosos de subversión.

Mientras tanto, los jerarcas militares se dedicaban a desmantelar el país, a endeudarlo como nunca antes había estado, y a imponer un orden tan represivo cuanto ficticio que sólo servía para tapar la inaudita corrupción con la que manejaban los asuntos del Estado, avalados y apoyados por la jerarquía eclesiástica. El Papa Juan Pablo II no recibía a las Madres de la Plaza, pero sí a Maradona. Como ejemplo de esa tradición, puedo agregar que antes de ser llamado al Vaticano para ser elegido Papa, el actual jefe de la Iglesia, Jorge Mario Bergoglio, entronizado como “Papa Francisco”, estaba siendo interrogado por su complicidad y silencio ante los crímenes de lesa humanidad perpetrados por la dictadura militar mientras él era superior de los jesuitas en Argentina y rector del Colegio Máximo y de la Facultad de Filosofía y Letras de San Miguel.

En 1978, el país entero festejaba el triunfo argentino en el Mundial de Fútbol, junto con las proezas del “pibe de oro”, y desde las radios algunos comentaristas deportivos ofrecían nafta gratis para que con los automóviles se rompieran las filas de los que hacían colas para denunciar las desapariciones de sus familiares ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos, que a causa de las denuncias llegadas desde todo el mundo, se había decidido a visitar la Argentina. Se multiplicaban y perfeccionaban, al amparo del ruido del Mundial, los centros de detención y tortura que pondrían los pelos de punta a los nazis. Por eso desde entonces y durante toda mi vida voy a odiar el fútbol.

Foto: Diario Los Andes

La universidad –a la cual había entrado con la ilusión de todo joven que desea estudiar- había sido vaciada de sus mejores mentes, y llenada con representantes del Opus Dei y de la ultraderecha católica, que funcionaban como sicarios del gobierno militar. Ellos eran los encargados de denunciar a los alumnos que les parecían “sospechosos”, y de entregarlos a los que después los torturarían y los harían desaparecer, mientras destinaban sus cátedras a impartir una ideología medievalizante, moralista y totalmente privada de contenido intelectual. Voy a mencionar sólo un ejemplo: en una clase de Pedagogía, que era menos filosófica y pedagógica que una normal lección de catecismo, me atreví a decir que no entendía la lógica de un concepto –voy a honrar ese disparate con este sustantivo- de un libro que era nuestra única bibliografía para la materia, y que consistía en las divagaciones de un representante del catolicismo ultraderechista local sobre la educación. Lo he definido demasiado generosamente, no hablaba sobre educación, sino sobre algo incomprensible que quería tener tintes filosóficos y se limitaba a una disquisición abstrusa sobre la sexualidad de los ángeles. Me pregunto no sin cierta ironía en que basural merecido estará hoy en día ese compendio de necedades. Pero volviendo a la clase, la profesora en cuestión me hizo poner de pie, y en lugar de responder a mi pregunta me pidió mi nombre y lo anotó en un cuaderno. Desde entonces supuse que ese cuaderno podía pasar a las listas que tenían los militares que controlaban la entrada y salida del edificio de la facultad, y que hacían subir a un camión que siempre estacionaban en el frente, a todos los estudiantes que aparecían en esas listas. Por supuesto, a esos chicos tampoco los volvíamos a ver nunca. Llegó el momento de rendir el examen parcial, que consistía en una única pregunta: si un jugador de fútbol argentino recibe una oferta multimillonaria de un club extranjero para jugar en su equipo, pero para firmar el contrato debe renunciar a la ciudadanía argentina, ¿qué debe hacer? Ésa era la pedagogía para los futuros profesores. Dediqué tres abigarradas páginas para explicar por qué un ciudadano argentino jamás debía renunciar a su ciudadanía, aunque le ofrecieran todo el oro del mundo –y no pude poner: aunque le ofrecieran la libertad de expresión y la democracia. Cuando la profesora entregó los trabajos corregidos me llamó a su escritorio y su comentario fue: “Usted tiene las ideas muy desordenadas Fermani. Espero que las ponga en orden”. Supe que por el momento yo no iba a desaparecer.

El edificio de la facultad estaba envuelto en alambres de púas, no había otra entrada y salida que la que controlaban los soldados armados. Los celadores eran cómplices, y se apostaban en los pasillos a escuchar nuestras conversaciones en los únicos dos recreos de diez minutos que teníamos en la jornada, que iba de lunes a viernes de las tres de la tarde a las nueve de la noche, mientras que los sábados teníamos deporte obligatorio. Un día empezaron a poner repisas en las desnudas paredes de ese claustro, y estaban destinadas a colocar estatuas de la Virgen. Sabiendo ya la finalidad de esas repisas, comenté irónicamente entre mis compañeros que seguramente nos iban a poner teléfonos públicos (estábamos totalmente aislados una vez que entrábamos a ese edificio, no existían todavía los celulares). Y entonces una compañera, actualmente profesora de esa misma facultad, me respondió: “En todo caso serán teléfonos para hablar con dios”. Se entenderá por qué es profesora en esa facultad si explico que nunca más volvieron a ella los cerebros exiliados, y la ultraderecha ultracatólica se afincó para siempre allí.

Poco antes de terminar mis estudios, mi cárcel debería decir, tuvo lugar el último intento por conservar el poder del grupo de asesinos corruptos e incompetentes que habían destrozado el país: la Guerra de las Malvinas. Todos conocemos la historia y consecuencias de esa empresa descabellada y asesina, sólo contaré alguna muestra de la ridiculez en que se sumió el pueblo argentino: en Mendoza cerraron un café que se llamaba “bar inglés”, únicamente por tener ese nombre; al tradicional postre “sopa inglesa” le cambiaron la denominación (con la que se lo conoce en todo el mundo); y el colmo del delirio: acusaron al más grande escritor argentino de todos los tiempos, Jorge Luis Borges, de ser anglófilo porque aseguraban que comía sobre individuales con la bandera inglesa…

Quien no haya vivido la dictadura del ’76 no podrá entender nunca lo que significa no poder leer libros, no poder escuchar música, no poder ver películas ni reunirse con los amigos. No poder decir las propias ideas porque podría estar escuchándonos un delator. Y no poder decir lo que se piensa significa no poder pensar.

Los años de dictadura son años robados que nadie podrá devolvernos nunca. Porque todo puede devolverse en la vida, el amor, el desamor, el cariño, el desprecio, pero no puede devolverse el tiempo. Siete años de la vida de todo un país fueron robados impunemente, y nunca nadie nos los devolverá. Por eso es indispensable la memoria. El olvido es un crimen.

*El autor de la nota es Profesor y Licenciado en Letras, dramaturgo y novelista.