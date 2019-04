La mujer atropellada frente al barrio San Pedro era docente y acababa de realizar sus compras de domingo

María Alejandra Luna, la docente de 38 años que falleció a causa de un accidente este domingo en la mañana en San Martín, era oriunda de Palmira y daba clases en distintas escuelas de la zona Este.

De acuerdo a su muro de Facebook, era docente en el el CCT 6-019 Rosenda Quiroga, de Las Catitas, donde dictaba inglés. Aunque también se sabe que ejerció la docencia en la escuela 4-064 Intendente Juan Kairuz. Había cursado estudios primarios en la escuela Nuestra Señora de la Compasión, y tenía un pequeño hijo.

Este domingo de ramos, se detuvo a realizar sus compras en una despensa ubicada en una de las entradas del barrio San Pedro, sobre la ruta provincial 50. Un vehículo la aguardaba, sobre el costado sur.

Con las compras en su mano, intentó cruzar la arteria y fue embestida por una camioneta Toyota Hillux, y las heridas que ésta le provocó, segaron su vida casi de inmediato.

María Alejandra Luna, la docente fallecida

En el lugar hubo un importante congestionamiento de tránsito, hasta que efectivos policiales montaron un dispositivo para su ordenamiento.

Esta joven mujer, pierde la vida en un accidente de tránsito, en una situación que podría haberse evitado, seguramente. Vecinos de la zona, aseguran que este es el cuarto accidente que se produce en pocos días, en un lugar en que los vehículos viajan a una velocidad quizás excesiva, al margen de los semáforos que hay en las inmediaciones.

Alejandra Luna, la profesora de inglés, tenía una canción llamada “Inocente“, como una de sus favoritas:

Waking up I see that everything is okay

The first time in my life and now it’s so great

Slowing down I look around and I am so amazed

I think about the little things that make life great

(Al despertar veo que todo está bien.

La primera vez en mi vida y ahora es tan genial.

Ralentizando miro a mi alrededor y estoy tan asombrada.

Pienso en las pequeñas cosas que hacen grande la vida)

I wouldn’t change a thing about it

This is the best feeling

(Yo no cambiaría nada al respecto

Este es el mejor sentimiento)

Despedida en las redes

Las redes también la despidieron, con elogiosos conceptos hacia su forma de ser: soñadora y llena de vida, alegre y amiga de sus amigos.

” Nunca compartimos muchos momentos de trabajo juntos…. pero los pocos momentos que estábamos…. parecía que nos conocíamos de siempre…. Ale Luna siempre estarás en mi corazón con hermosos recuerdos Q.E.P.D”

(Marche Rodríguez)