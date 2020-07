La Municipalidad de San Martín confirma que dos bares cometieron infracción y deberán pagar una multa

Néstor Tussedo, a cargo de la Dirección de Inspección de la comuna, explicó cómo continuará el proceso y aseguró de manera contundente que los locales: “Van a tener que pagar 50 mil pesos por infringir el decreto provincial”.

Fueron primicia de Tiempo del Este los operativos que se realizaron el viernes en los bares sanmartinianos “Convoy”, ubicado en Sarmiento y Balcarce, y en “El Pichón”, que está en las calles Vélez Sarfield y 25 de Mayo. Allí personal policial, de diversión nocturna, e inspectores municipales constataron que se habían roto los protocolos y que no se cumplía con el distanciamiento.

El acta labrada a Convoy detalla que en un vagón había 75 personas, en otro 52, y en el exterior 72 personas. El documento asegura que en el vagón estaban “sin distanciamiento”.

Imagen: Gentileza Convoy.

En contacto con nuestro medio, el propietario del lugar, Abdo Girala contó «nos hicieron una infracción, no una multa» y que va a hacer un descargo.

El propietario de Convoy sostuvo: “llenamos todas las declaraciones juradas de la gente, no se sientan más de seis personas por mesa, tomamos la temperatura, hacemos todo el protocolo al pie de la letra”. También admitió: “Se nos pasó que dentro de un vagón se excedió la capacidad en 15 personas y no se respetó el distanciamiento”.

“Ya puse en marcha más controles”, finalizó Girala.

Sin embargo, la comuna emitió un comunicado donde confirmó que los establecimientos habían sido multados. En esa línea, Néstor Tussedo, a cargo de la Dirección de Inspección de San Martín, le expresó a Tiempo del Este que “los dos bares están infraccionados” y “van a tener que pagar 50 mil pesos por infringir el decreto provincial”.

“Se hizo el cese de actividad en ese momento, obviamente pueden al otro día abrir, y tienen derecho a defensa y presentar un descargo”, narró Tussedo.

“Los dos locales salieron a desmentir de que existió infracción. Sin embargo la multa, la infracción está vigente. Van a tener que pagar los 50 mil pesos que establece el decreto provincial 660» aseguró el funcionario y explicó: «No es que porque ellos presenten una nota de descargo no la van a pagar, no es así. La infracción se constató por personal municipal, de diversión nocturna y policía de Mendoza”.

El funcionario explicó cómo continúa el proceso: “Ahora se arma el expediente, se envía a asesoría legal para que dictamine cuál es el paso a seguir. Pero el paso a seguir no es por la infracción, sino que es para ver qué otro tipo de medidas tienen que tomarse, puede ser clausura, clausura momentánea, clausura total”.

Imagen: Google Maps

Además, Tussedo expresó: “El Pichón ha reincidido, ya tiene una multa por violación del decreto. Y ahora se constata en ese lugar falta de distanciamiento social, se constata servicio de mesas a las 23.50 horas, tenían las persianas metálicas bajas con la gente adentro. Imaginate un temblor, un siniestro, un incendio, ¿por dónde sale la gente? Es una cosa de locos”

“Lo que me da más tristeza y bronca es que desde San Martín fuimos los que accionamos ante el gobierno de la provincia, elevamos los protocolos para autorizar la actividad gastronómica y después te encontrás con este tipo de respuestas”, finalizó Tussedo.

¿Qué establece el decreto provincial?

El decreto 660 y sus posteriores modificaciones es el que fija el protocolo que deben seguir los locales gastronómicos (bares, cafés y restaurantes). El mismo explica, entre varios aspectos, que el horario de cierre es a las 23, que no debe haber más de 6 personas por mesa, que las mismas deben mantener una distancia de al menos dos metros entre sí.

La normativa específica que los asistentes deberán usar tapaboca el mayor tiempo posible y que la capacidad máxima permitida de los locales será del 50% del factor ocupacional, entre varios puntos más.

El decreto asegura que los municipios están facultados a controlar el cumplimiento del protocolo, y que cualquier incumplimiento de los establecimientos será sancionado con una multa de 50 mil pesos.

El decreto puede consultarse aquí.