La Muy Guacha de cumpleaños

La murga estilo uruguaya nacida en la Zona Este cumplió 5 años

“La murguita va creciendo, la murguita ya se armó. Venga toda la barriada hasta ser un corazón…”, reza un poema de Alfredo Percovich, musicalizado por Washington Luzardo, en el que relatan el nacimiento de una murga en el Uruguay.



Las murgas, esta particular manifestación artística del pueblo Charrúa, heredada como muchas otras tantas de España, se ha popularizado de tal manera que debe ser tomada, junto con el candombe, como su folklore más puro.



Con un formato musical y teatral, y con una base de platillos, bombo y redoblante que marcan el ritmo, toman la melodía de una canción popular muy conocida, le cambian la letra para recordar satíricamente hechos ocurridos durante el año finalizado. Presentaciones, cuplés y retiradas son las formas musicales que toman esta representación del carnaval.

Las murgas en Mendoza

En nuestra provincia, desde hace casi 3 décadas, proliferaron las murgas con otros formatos, como las comparsas, en donde se apoyan en bases percusivas para realizar distintas coreografías.



Desde no hace mucho tiempo se comenzaron a ver otras murgas que tomaron la denominación de “estilo uruguayo” para diferenciar las formas.



Y nuestra Región no fue ajena a ello. Un 10 de diciembre de 2011 nace en San Martín La Muy Guacha.El grupo dirigido por Cintia Bartolomé se conformó con músicos y cantores de la Zona, siendo en un principio un taller cultural del departamento, para luego independizarse y tomar las características, casi diríamos de cooperativa, que tiene en la actualidad.

Uruguaya, pero con toque cuyano

Pero para no ser solo una continuidad del estilo, ésta Guacha se impuso tener un su propio carácter y no tuvo mejor idea que darle un toque cuyano a su propuesta, apuesta no menor si tenemos en cuenta el carácter conservador que se impone en muchas de nuestras manifestaciones culturales, y darle mayor sentido a su nombre, o sea, no tener una madre definida.



Con muy precarios elementos, en especial en lo referido al vestuario, lentamente se fueron afianzando y logrando diversos espacios de expresión. Pronto aparecen las oportunidades de presentarse en diversos encuentros de murgas en la provincia, los carnavales, alguna que otra fiesta de la vendimia distrital o departamental y, lo más importante para ellos, la realización de espectáculos propios.



Si bien es cierto que en los ámbitos murgueros y carnavaleros esta propuesta ha sido muy bien recibida, esperan con ansias saber qué dirá la cuyanía cuando escuche sobre las bases melódicas de Póngales por las Hileras, o Se Fueron los Sueños Míos, y, además, con mucha percusión de apoyo, letras que hablen de la realidad social en todo su contexto. Lindo sería saberlo!

Los muy guachos

El grupo está integrado por: Cintia Bartolomé en la dirección. Coro: Bajos: Javier Díaz, Pablo Altamiranda; Segundo: Juan Marcelo Sosa; Sobreprimos: Carla Monforte Giol, Soledad Brandi, Gisel Martinez, Gonzalo Ayala, Julio Perazzone; Primos: Diego Guiñazú , Jonathan Cárdenas, Sergio Yañez; Batería: Bombo: Diego Tello. Redoblante: Mariano Sanchez. Platos: Gastón Asolino.



Los arreglos son de Cintia Bartolome, Diego Guiñazú y Marcelo Sosa y el Maquillaje de Viviana Guajardo, Rocío Devito, Federico Bartolome y Carla Monforte Giol.



“La murguita va creciendo, la murguita ya creció. La murguita es la esperanza, la murguita es el amor…”. Así parece ser La Muy Guacha, una manifestación artística con una fuerte apuesta, como debe ser. Ni más, ni menos.



Por Roberto Mercado

