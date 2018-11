La nueva atención de OSEP termina con el coseguro

La obra social implementa desde diciembre un nuevo sistema de atención sin coseguro. También se prescinde del convenio con los círculos médicos.

OSEP decidió modificar su sistema de atención primaria, tanto en el sur como en el este mendocinos, y a partir de diciembre sus afiliados de la región dejarán de pagar el coseguro médico que se les cobra en cada consulta y que ha generado diversos reclamos.

Al mismo tiempo y en una segunda medida que resulta histórica para la mutual, la OSEP ha decidido no renovar los convenios con los círculos médicos y en cambio, ofrecer una cartilla abierta de prestadores, con la idea de agilizar el servicio, tanto el administrativo como el de atención médica.

“Hasta ahora, en el Este y el Sur el médico prestador de OSEP recibía por cada consulta, $ 232 pesos de nuestra obra social más otros $ 70 que el afiliado pagaba en el mismo consultorio como coseguro”, explicó el director general de OSEP, Sergio Vergara: “El problema es que ese monto de $ 70 no siempre se respetaba y algunos médicos han cobrado a sus pacientes 100, 150 o 200 pesos de coseguro. Bueno, eso se acaba y de ahora en más, la OSEP cubre toda la consulta del afiliado y le pagará al médico prestador un total de $ 450”, lo que implica casi un 40% de aumento para el profesional.

También la decisión de evitar intermediarios como son los círculos médicos es una apuesta de OSEP para mejorar el servicio, aunque la decisión no está libre de riesgos, ya que muchos socios del Círculo Médico del Este, que son hasta ahora prestadores de OSEP, dejarán de serlo.

Eduardo Piatelli es el presidente del Círculo Médico del Este y asegura que por estatuto, los socios no pueden ser prestadores particulares de una obra social: “Igual, veremos qué se decide, OSEP no va a renovar el convenio y tenemos que analizar alguna solución, aunque por el momento no sé cuál será votada por la mayoría”.

En cualquier caso, la OSEP habilita una cartilla de prestadores abierta, es decir que cualquier médico puede ofrecerse como prestador de la obra social, para lo cual tiene que presentar un curriculum.

Desde OSEP aclararon además que la nueva metodología solo abarca la atención primaria es decir, la consulta al profesional y no incumbe la prestación de segundo grado, donde se incluyen por ejemplo las cirugías, que siguen como están.

“Diciembre será un mes de transición pero creemos que el sistema que proponemos será mejor. Es posible que algún afiliado tenga un problema, pero le pedimos que se arrime por la mutual para solucionarlo”, dijo el titular de OSEP.

Por otro lado, también se comunicó que existirán tres caminos posibles para consultar la cartilla de médicos y, eventualmente solicitar un turno: a través de la página osepmendoza.com.ar; por teléfono al 0810-8108537 o incluso, en el mismo consultorio del médico.

(Ulises Borderil)