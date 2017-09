El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha calificado de «inaudito» que la oposición de su país niegue que se esté desarrollando un diálogo político entre ambas partes, y afirmó que la reunión en República Dominicana esta semana es fruto de meses de trabajo y no algo exploratorio.

«Es inaudito totalmente, a la luz de la política nacional e internacional, que salga el señor Julio Borges (jefe del Parlamento) a negar la existencia de negociaciones, de conversaciones entre el gobierno revolucionario que yo presido (…) y la oposición venezolana», dijo.

En un acto de movimientos sociales en Caracas, Maduro señaló que ha habido decenas de reuniones desde 2016 y que 48 horas antes de la elección de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) -conformada únicamente por chavistas- del 30 de julio de este año, ambas partes llegaron a un acuerdo de «convivencia».

Sin embargo, afirmó, la oposición reculó. «Se redactó un preacuerdo (…) sobre varios aspectos de la convivencia de la Asamblea Constituyente y la Asamblea Nacional burguesa, el Parlamento burgués. Acuerdo redactado, tengo el documento, para que convivieran las dos instancias (…) pero no sé qué pasó», aseguró.

Según Maduro, este acuerdo incluía también «un conjunto de cambios necesarios que hay que hacer en el país, en la economía, en la política», entre otros. Representantes del Gobierno venezolano y la oposición se reunieron esta semana en Santo Domingo como inicio de un eventual nuevo proceso de diálogo, cuyas reuniones seguirán el 27 de septiembre.

El diputado y negociador opositor Luis Florido aseguró el sábado que no ha iniciado un diálogo y que no habrá hasta tener las garantías para ello, y aclaró que las conversaciones en República Dominicana son un proceso exploratorio.

«La exploración no es un proceso como tal ni de diálogo ni de negociación (…) hasta que no esté acordado las condiciones, las garantías y la agenda clara nosotros no vamos a avanzar hacia el proceso de negociación», contó a los medios.