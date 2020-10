La Paz: donan equipo de radiología al Hospital Arturo Illia

Se trata de un digitalizador indirecto de Radiología Computarizada, el cual está valuado en un millón de pesos.

El intendente de La Paz, Fernando Ubieta, encabezó el viernes el acto de entrega de un digitalizador indirecto de radiología computarizada al Hospital Arturo Illia. El mismo está valuado en un millón de pesos.

«Queridos vecinos, hoy es un gran día, en el que me invade una enorme felicidad dado que luego de realizar una importante gestión, en la que intervino el ex director, Juan De Chazal, donde en una oportunidad conversando con la Senadora Nacional, Anabel Fernández Sagasti y por pedido expreso del radiólogo paceño, Rodrigo Arrigo, esta logró que a través del actual director de YPF, Celso Jaque, hoy se pueda hacer efectiva la donación de un equipo digitalizador indirecto de CR (Radiología Computarizada), valuado en un millón de pesos ($1.000.000), al Hospital Arturo Illia, lo que permitirá que el nosocomio, a partir de ahora, pueda prestar un servicio que al día de hoy no podía por falta de este equipo», contó Ubieta.

El jefe comunal explicó: «Este equipo mejora el control de calidad radiográfica y acorta el tiempo entre la exposición de la película y la disponibilidad de la imagen final, por lo que al reducir el tiempo de espera del paciente, el espacio ocupado por los equipos y los requerimientos de personal, estos dispositivos pueden aumentar el número de pacientes atendidos y la productividad, dando un mayor y mejor servicio a la ciudadanía».

«En este sentido, tome la decisión de brindar esta ayuda al Hospital Arturo Illia, que si bien no es de administración departamental y donde aprovecho para agradecer a la actual Administración en cabeza de su directora, la politóloga, Ángeles Ponce, con la que busco aportar desde el lugar que me toca, siempre pensando en trabajar de manera conjunta para beneficiar a cientos que lo utilizan a diario.Por último, también agradezco infinitamente a YPF y su gerente de asuntos externos, Adolfo Sánchez, por pensar en La Paz, la empresa de todos los argentinos al servicio del país federal que todos ansiamos», cerró Ubieta.

La directora del Hospital Arturo Illia, Ángeles Ponce, manifestó estar «infinitamente agradecida con la donación». Por su parte el ex director de la institución sanitaria, Juan Chamarel de Chazal, dejó un emotivo mensaje en redes sociales donde expresó: “Hoy con mucho placer, les dejo el último esfuerzo de mi gestión. Hace 5 años que veníamos tramitando un digitalizador de imágenes. Largamente, esperado y gracias a que el intendente siempre dispuesto a ayudar a su comunidad, me conectó con YPF a través de una política… Lo logramos. Hoy está instalado y funcionando. Yo feliz que sigan los progresos de mi querida La Paz”.

