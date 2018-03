La Paz lanzó la Copa Benicio de fútbol infantil

Organizado por el Municipio el domingo 18 de marzo a las 14:00 horas el Campeonato Municipal de Fútbol Infanto Juvenil Copa Benicio quedó formalmente presentado e inaugurado con una gran fiesta que se vivió en el Estadio del Complejo Deportivo y Recreativo de La Democracia.

En tal sentido son nueve las instituciones que presentarán equipos en las Categorías Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14 y Femenino, logrando que casi 400 niños y niñas paceñas puedan disfrutar de este nuevo desafío futbolístico.

El mismo se desarrollará en el Estadio del Complejo Deportivo y Recreativo de La Democracia con el aporte logístico del Área de Deportes Municipal, aportando el arbitraje, el seguro médico y todo lo necesario para un normal desarrollo de esta actividad.

Las instituciones que se sumaron son las siguientes:

Club Sportivo Los Amigos

Club Centro Cultural

Club Boca de Villa Antigua

Club Demetrio Galeano

Club Sportivo Juventud Unida

Club Deportivo Mecánica

Club Deportivo Santiago Boggero

Club Deportivo San Martín

SUTE La Paz

Desde el Municipio afirmaron que: “se invita a todos los vecinos del Departamento a sumarse a cada uno de los encuentros para entre todos ser parte de una nueva oportunidad de alentar y acompañar a nuestros niños y niñas que nuevamente se animan a competir sanamente y en un ámbito de camaradería y amistad continuar haciendo de La Paz un lugar para el encuentro.”